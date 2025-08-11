Mercato OM : C’est terminé, un transfert à Rennes annulé !

Après Valentin Rongier et Quentin Merlin, le Stade Rennais voulait piocher à l’OM Jonathan Rowe. Mais le club breton a rapidement abandonné ce possible transfert suite à des exigences économiques. .

Mercato OM : Le Stade Rennais se retire du dossier Jonathan Rowe

C’est plus ou moins un soulagement pour de nombreux supporters de l’OM. Ceux-ci espéraient un dénouement rapide pour l’avenir Jonathan Rowe. C’est désormais chose faite ! L’attaquant était pressenti depuis quelques jours vers un transfert au Stade Rennais. Sachant que l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé en attaque cet été.

L’arrivée d’Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang ne jouent pas en sa faveur. Sans parler du probable recrutement d’Edon Zhegrova du LOSC. Tant d’arguments le poussant vers la sortie. Le Stade Rennais souhaitait donc profiter de l’occasion pour attirer Jonathan Rowe dans ses filets. Mais selon le journaliste Guillaume Lainé, le club breton a rapidement jeté l’éponge.

Deux raisons majeures de cet abandon

Deux raisons principales expliquent cet abandon. D’une part, le coût du transfert serait trop élevé pour les dirigeants du SRFC. L’OM, conscient de la valeur de Rowe sur le marché des transferts, aurait fixé un prix dissuasif pour un club de Ligue 1. D’autre part, les propres envies du joueur auraient refroidit les Rennais.

Jonathan Rowe ne songe pas pour le moment à bouger. Et en cas de départ de l’OM, ses préférences se tourneraient vers d’autres destinations, sans doute vers un championnat plus prestigieux comme la Premier League. Pour l’heure, une chose est certaine, l’avenir de Jonathan Rowe ne s’écrit pas du côté de Rennes. Même si tout est encore possible en cette fin de mercato.