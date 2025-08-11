Mercato PSG : Luis Campos vise un coup de maître !

Après l’arrivée de Zabarnyi, le directeur sportif du PSG, Luis Campos suit une autre pépite en Turquie pour renforcer la ligne défensive de l’équipe parisienne.

Mercato PSG : après Zabarnyi, Luis Campos lorgne un autre roc défensif

Le PSG veut bétonner sa défense pour cette saison qui démarre dans quelques jours. Depuis l’ouverture du mercato, il y a deux mois, Paris a signé trois recrues : deux gardiens et un défenseur central. Illya Zabarnyi, tout proche de rejoindre le champion d’Europe, a passé sa visite médicale avec succès ce lundi et va donc parapher un contrat de cinq ans.

Mais même avec cette arrivée, le club garde d’autres pistes en tête parce que Lucas Beraldo pourrait partir avant la fermeture de ce mercato estival. Le Brésilien, freiné par la concurrence, craint de jouer moins. Il aime Paris, mais reste attentif aux offres. Si une proposition sérieuse arrive dans les derniers jours du mercato, il pourrait plier bagage.

Pour anticiper, Paris suit Yusuf Akçiçek. Le jeune crack turc est en pleine forme et montre tout son potentiel en Turquie à Fenerbahçe. Plusieurs clubs européens sont intéressés, dont le PSG. Mais le prix pose problème. Fenerbahçe réclame environ 30 millions d’euros, trop pour Paris à ce stade. Des négociations pourraient s’ouvrir pour réduire le tarif.

Pour l’instant, le dossier reste en attente. Le PSG veut d’abord connaître la décision de Beraldo. Aux entraînements, le Brésilien ne montre aucun signe de nervosité et pourrait rester jusqu’au mercato d’hiver.