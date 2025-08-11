Mercato ASSE : Le recrutement en suspens à Saint-Etienne

L’ASSE aurait décidé de mettre le recrutement en attente, alors qu’il reste encore trois semaines avant la fin du mercato d’été.

ASSE : 4 recrues ont joué à Laval, Stojkovic, Duffus et Jaber en attente

L’ASSE a recruté sept nouveaux joueurs cet été, dont le dernier en date est Strahinja Stojkovic. Son transfert a été officialisé le vendredi 8 août dernier, soit la veille de la première journée de la Ligue 2. Le défenseur en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade n’était évidemment pas enregistré pour le match contre le Stade Lavallois.

En revanche, Eirik Horneland a titularisé Ebenezer Annan et Chico Lamba en défense. Quant à Joao Ferreira et Lassana Traoré, ils sont entrés en jeu dans les dernières minutes de la rencontre soldée par un nul (3-3). Outre Strahinja Stojkovic, Joshua Duffus et Mahmoud Jaber étaient les autres recrues absentes à Laval. Le premier attend son passeport afin d’être enregistré officiellement comme un joueur de l’AS Saint-Etienne, tandis que le deuxième souffre d’une légère blessure.

Horneland : « Ce groupe compte de bons joueurs de football »

À l’issue de ce premier match, l’entraîneur des Verts étaient certes déçu du résultat, mais il a estimé que son équipe va montrer en puissance progressivement. « Ce nul ne peut pas nous satisfaire, mais on doit construire là-dessus. Petit à petit, on va arriver à notre plein régime. Ce n’est pas facile de jouer avec une équipe qui doit composer avec des absences et de nouveaux joueurs. Mais ce groupe compte de bons joueurs de football […] », a-t-il laissé entendre en conférence de presse.

L’ASSE met son mercato en attente jusqu’à la 3e journée

À la suite de cette déclaration, Le Progrès apprend que la Direction de l’ASSE va également observer son équipe lors des prochaines journées de championnat, afin de déceler les éventuels besoins. Ce n’est qu’après cela que Kilmer Sports Ventures va réajuster l’équipe d’Eirik Horneland, si nécessaire, en recrutant un ou deux joueurs, dans les derniers instants avant la fermeture du mercato.

Concrètement, les derniers recrutements du président Ivan Gazidis devraient intervenir après les matchs contre Rodez AF et Boulogne Sur-Mer, soit à l’issue de la 3e journée fixée au samedi 23 août. Les dirigeants de l’ASSE n’auront alors qu’une semaine pour effectuer les réajustements qui s’imposeront, car le marché des transferts se refermera le 1er septembre 2025 à 20h00.