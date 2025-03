AJ Auxerre : Christophe Pélissier sans regret après la défaite contre le RC Strasbourg

Après une victoire éclatante face à l’OM le week-end dernier, l’AJ Auxerre a subi un coup d’arrêt préjudiciable dans la course au maintien. L’équipe de Christophe Pélissier s’est inclinée face au RC Strasbourg (0-1), un résultat frustrant pour l’entraîneur auxerrois.

Christophe Pélissier : « Je suis frustré parce que les garçons ont répondu »

L’AJ Auxerre espérait enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 après son succès contre l’Olympique de Marseille. Malgré des intentions offensives claires, les Bourguignons n’ont pas su trouver la faille. Pendant 90 minutes, ils ont affiché une belle combativité, mais un but d’Emanuel Emegha à la 47e minute a scellé leur sort.

Christophe Pélissier n’a pas caché sa frustration, estimant que ses joueurs ne méritaient pas ce résultat : « Je suis frustré parce que les garçons ont répondu présent aujourd’hui. Leur gardien était en état de grâce. » Il regrette également un manque d’efficacité offensive qui a empêché son équipe de faire basculer le match :

« Il nous a manqué de l’efficacité dans les deux surfaces. » Malgré la défaite, Pélissier se satisfait de l’état d’esprit de ses joueurs et du respect des consignes : « À la fin de ce match, on peut se regarder droit dans les yeux. Notre plan de jeu a été respecté, les attitudes étaient bonnes. On a fait des matchs moins aboutis, mais on les a gagnés. »