Classement OM : L’inquiétude autour de Mason Greenwood persiste

Alors que l’OM conserve sa deuxième place au classement, Mason Greenwood se retrouve sous le feu des critiques. Capable du meilleur comme du pire, son niveau inquiète

OM : Mason Greenwood, les chiffres ne suffisent plus à masquer les doutes

Mason Greenwood a beau enchaîner les buts, les interrogations persistent quant à son niveau de jeu. Son 15e but de la saison, inscrit ce dimanche face au FC Nantes (2-0), ne suffit plus à masquer les faiblesses observées sur le terrain. Face aux Canaris, son influence a été limitée, malgré une passe décisive et un but.

Cette performance en demi-teinte reflète une tendance observée depuis plusieurs semaines : un manque de constance et d’impact dans le jeu de l’OM. Élu homme du match, cette récompense semble davantage due à sa popularité qu’à sa performance réelle. Maison Greenwood lui-même en est conscient, il doit retrouver son niveau de jeu.

Un meilleur niveau de jeu attendu à l’Olympique de Marseille

Selon Live Foot, les raisons de cette baisse de régime sont multiples : fatigue liée à sa récente paternité, contrecoup d’un début de saison exceptionnel. Mais son talent exige plus que des performances en dents de scie. L’OM a besoin d’un Mason Greenwood au sommet de sa forme pour atteindre ses objectifs de saison, telle qu’une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L’attaquant anglais doit rapidement corriger le tir et prouver qu’il est capable de retrouver un meilleur de jeu, de la régularité dans ses prestations et de mener l’équipe vers la victoire. Il sera très attendu pour le prochain match de l’OM contre le RC Lens.