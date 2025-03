Mercato RC Lens : Le RCL dégote le successeur de Will Still

Le RC Lens traverse une crise de résultats en cette seconde partie de saison en Ligue 1. Les dirigeants du RCL envisageraient de changer d’entraîneur à la fin de la saison.

Mercato RC Lens : Will Still sur le départ du RCL cet été ? Son remplaçant arrive

Plus rien ne va au RC Lens depuis quelques semaines. Le Racing Club de Lens reste sur une série noire de quatre défaites consécutives en Ligue 1 contre l’OGC Nice (2-0) lors de la 21e journée, le RC Strasbourg (2-0) lors de la 22e journée, le FC Nantes (3-1) lors de la 23e journée et contre Le Havre AC (3-4) à domicile samedi dernier lors de la 24e journée de Ligue 1. Les Sang et Or chutent au classement et pointent désormais à la 9e place avec 33 points.

Malgré les tentatives du technicien du RCL, Will Still, pour redresser la barre, l’effectif lensois a souffert des départs majeurs, notamment ceux de Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski, et de nombreuses blessures. Le Racing Club de Lens s’éloigne des places européennes.

Les mauvais résultats du RC Lens pourraient précipiter le départ de Will Still à la fin de la saison. L’ancien coach du Stade de Reims serait essoufflé. Son départ en juin prochain semble inévitable, tant la situation paraît intenable. Selon les informations de Tutto Mercato Web, les dirigeants du club artésien se sont déjà mis à la recherche de son remplaçant et auraient coché le nom d’un ancien technicien de l’OM.

Le Racing Club de Lens suit de près Igor Tudor, libre depuis son départ de la Lazio Rome en juin 2024. Le média italien affirme que le club français s’intéresse à l’entraîneur croate en vue de la saison prochaine, si Will Still ne poursuit pas l’aventure. Toutefois, aucun contact n’a encore été noué entre le RCL et Igor Tudor. La direction lensoise semble vouloir observer l’évolution des prochaines semaines avant de trancher sur l’avenir de Will Still.