Montpellier HSC : « Vous tuez le club… », Laurent Nicollin s’emporte contre ses joueurs

L’ambiance est tendue dans les vestiaires du Montpellier HSC, notamment après la lourde défaite (0-4) contre le Stade Rennais FC. Excédé par les contre-performances répétées de son équipe, le président Laurent Nicollin n’a pas mâché ses mots et a exprimé sa colère de manière très directe.

Laurent Nicollin pousse un coup de gueule contre ses joueurs

Montpellier HSC traverse une crise inquiétante en Ligue 1. Le club reste sur une série noire de cinq matchs sans victoire, avec des défaites successives contre le RC Lens (0-2), le RC Strasbourg (0-2), l’Olympique Lyonnais (1-4), l’OGC Nice (0-2) et, plus récemment, face au Stade Rennais FC (0-4). Alors que la menace d’une relégation en Ligue 2 plane de plus en plus, l’équipe peine à montrer des signes d’amélioration.

Que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque, les failles sont omniprésentes. Montpellier HSC semble incapable de réagir après avoir concédé un but, rendant tout retournement de situation quasi impossible. Cette spirale négative agace profondément les supporters, mais surtout le président du club.

Photo : Laurent Nicollin

D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, Laurent Nicollin est entré dans les vestiaires après la débâcle contre Rennes et a tenu un discours cinglant à ses joueurs. Sans détour, il leur aurait lancé : « Vous tuez le club. Si vous ne voulez pas jouer, restez chez vous. »

Ces mots forts témoignent du ras-le-bol du dirigeant montpelliérain face aux prestations décevantes de son équipe. Pour ne rien arranger, les tensions se sont aussi fait sentir dans les tribunes : les supporters de la Butte Paillade ont quitté le stade dès la 76e minute, laissant les gradins presque vides.