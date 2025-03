Mercato RC Strasbourg : Emanuel Emegha dans le viseur de Newcastle United

Dans l’optique de renforcer son secteur offensif en cas de départ d’Alexander Isak, Newcastle United s’intéresse de près à Emanuel Emegha, attaquant du RC Strasbourg. Les Magpies apprécient son profil et en font une priorité pour le prochain mercato.

Emanuel Emegha, une cible de choix pour Newcastle United

Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Emanuel Emegha s’impose comme l’un des attaquants les plus prometteurs de Ligue 1. Son style de jeu dynamique et sa précision devant le but font de lui un atout majeur pour le RC Strasbourg, attirant ainsi l’attention de plusieurs clubs européens.

D’après le média anglais GiveMeSport, Newcastle United considère Emegha comme une recrue stratégique pour anticiper le possible départ d’Alexander Isak. L’international suédois est en effet très courtisé par de grandes équipes européennes, dont le FC Barcelone, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski. Liverpool, Arsenal et le Paris Saint-Germain surveillent également sa situation.

En cas de transfert d’Isak pour un montant estimé à 100 millions d’euros, Newcastle United pourrait passer à l’action pour recruter Emanuel Emegha. Cependant, le club anglais devra faire face à la concurrence de West Ham, qui envisage également une offre pour l’attaquant strasbourgeois. Pour rappel, Emegha, d’origine nigériane, est sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2028.