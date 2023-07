La venue de l'attaquant néerlandais Emanuel Emegha a été officialisé par Strasbourg. Il a signé un contrat de cinq ans. Patrick Vieira en est fan.

Mercato RC Strasbourg : Emanuel Emegha signe pour 12 millions d'euros

C'est sûrement le plus gros deal de l'été à Strasbourg. Le jeune attaquant de 20 ans, Emanuel Emegha, a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le RCSA. Le club alsacien a officialisé le transfert sur ses réseaux sociaux. L'international espoir néerlandais arrive depuis Sturm Graz, dans le championnat autrichien. Il a été acheté 12 millions d'euros. La saison dernière, il a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives, en 27 rencontres d'Österreich Bundesliga.

Patrick Vieira l'adore. Observé depuis plusieurs mois par les scouts du RCSA, ils ont vite compris qu'il serait le remplaçant idéal d'Habib Diallo. Grand, avec son mètre 95, plus rapide, et doté d'une très belle qualité balle au pied, rare pour un joueur de cette taille, il saura parfaitement combler le départ du Sénégalais. Ce dernier devrait quitter l'Alsace cet été, après une magnifique saison qui l'aura vu dépasser les 20 buts en Ligue 1 pour la première fois. Des statistiques plus qu'honorables, qui devraient lui ouvrir les portes de l'Europe durant le mois d'août.

De son côté, le président du RC Strasbourg, Marc Keller, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Emanuel. Au niveau de l'attaque, on cherchait à investir sur un jeune joueur prometteur, avec de grandes qualités. Emanuel est un garçon que nous connaissions et qui nous avait déjà fait forte impression. Nous sommes très heureux de l'accueillir au Racing. »

Le RCSA vise le haut de tableau

Le RC Strasbourg a clairement changé de dimension. Depuis le rachat par les propriétaires de Chelsea, Strasbourg vise plus haut. 20 millions d'euros sur Abakar Sylla, puis 12 millions sur Emanuel Emegha... Des sommes qu'on n'avait jamais vu auparavant en Alsace. Avec cet investiseement, les propriétaires du club ont un objectif clair : pérenniser le club dans le milieu de tableau en Ligue 1, pour en faire sa filliale de prêt numéro 1. L'opération a d'ailleurs déja commencé, puisqu'il va sans dire que Sylla et Emegha sont amenés à jouer pour Chelsea dans les années futures, une fois leur développement terminé du côté de Strasbourg.