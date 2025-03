Le PSG condamné à Liverpool !

Le PSG, perdant du match aller contre Liverpool FC au Parc des Princes, est pratiquement déjà éliminé de la Ligue des champions. Le club de la capitale a très peu de chances de rattraper son retard chez les Reds, selon les dernières estimations.

Les chances d’une qualification du PSG se réduisent

Le Paris Saint-Germain a brillé dans le jeu face à Liverpool FC mercredi sans pour autant concrétiser sa domination par un but. Les nombreuses tentatives des hommes de Luis Enrique se sont heurtées à un bloc défensif imperméable des Anglais et surtout à une série de parades bien inspirées d’Alisson Ramsés Becker. La domination parisienne, qui s’est élevée à 71 % de possession de balle et 90 % de précision dans les passes, n’a jamais abouti à un but et donc à une concrétisation.

Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola se sont heurtés à la dextérité du portier brésilien dans l’art de sortir les ballons. Le PSG a très clairement laissé passer une chance de s’offrir une option sur le match retour, d’autant plus qu’il a pris un but sur une des très rares occasions des Reds en fin de match.

Donnarumma, littéralement épargné des assauts des Reds tout au long du match, a concédé le but de la défaite sur une frappe d’Elliott, peu de temps après son entrée en jeu. Un coaching gagnant pour le coach Néerlandais Arne Slot.

En fin de rencontre, Luis Enrique l’a dit : « Ce n’est pas le moment de voir les choses négativement. » Le PSG doit juste être optimiste et se saisir de la moindre chance au match retour pour valider une qualification devenue très improbable. Les chances, elles, seront très réduites, selon Football Meets Data, qui les estime à seulement 16 % pour une qualification. Autant dire que Paris est condamné pour son déplacement à Liverpool.

Bien vrai que le football n’est pas une science exacte et que les pronostics peuvent être déjoué, mais la défaite de Paris au Parc des Princes est clairement un mauvais point avant le match retour.