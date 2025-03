PSG-Liverpool : La réaction d’Ibrahima Konaté qui risque de frustrer Paris

L’action a fait débat, mais l’arbitre en a décidé autrement. Ibrahima Konaté, au cœur d’une polémique après sa faute sur Bradley Barcola lors du choc entre le PSG et Liverpool, a donné son avis sur l’action. Une déclaration qui ne manquera pas de faire grincer des dents du côté parisien.

PSG-Liverpool : Ibrahima Konaté assume et nie toute faute grave sur Barcola

Le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool a été marqué par un fait de jeu qui aurait pu totalement changer le cours de la rencontre. À la 27e minute, alors que Bradley Barcola filait seul vers le but d’Alisson, Ibrahima Konaté l’a légèrement poussé dans le dos. Une faute qui, selon certains, méritait une expulsion immédiate, Konaté étant le dernier défenseur. Une situation qui a mis Luis Campos dans une vive colère à la pause.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : Luis Campos enrage contre l’arbitrage, le Paris SG volé ?

Malgré les protestations parisiennes, l’arbitre italien Davide Massa a décidé de ne pas sanctionner le défenseur français après consultation de la VAR. Une décision qui a suscité une vague d’incompréhension parmi les observateurs et les supporters du PSG. Sur le plateau du Canal Champions Club, les avis étaient partagés : Samir Nasri estimait que la faute n’était pas assez évidente, tandis que d’autres consultants étaient catégoriques sur la nécessité d’un carton rouge.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : Hold-up parfait des Reds, Paris SG cruellement puni !

Interrogé sur l’action polémique après la rencontre, Ibrahima Konaté a livré une réponse sans détour : « Non, c’est mon avis. Il y a une VAR, il y a tout ce qu’il faut. S’il y avait eu faute, j’aurais dû prendre rouge ! Moi je vous dis non. C’est vrai que je suis costaud, mais je ne mets pas de puissance, je mets juste mon bras. Là, c’était vraiment soft de ma part ». Une déclaration qui ne convaincra sans doute pas les supporters parisiens, persuadés que leur équipe a été lésée sur ce coup-là.

Lisez aussi : PSG-Liverpool : La décision tranchée du Paris SG face aux Reds !

Malgré cette controverse, Konaté a tenu à saluer la performance du PSG : « On s’attendait à ce genre de match, il ne fallait pas les sous-estimer, c’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Je les ai regardés en Ligue 1 et en Ligue des Champions, j’ai vu qu’ils avaient énormément de qualités. On savait que ça allait se passer comme ça. Mais les grands matches de Ligue des Champions, ça se joue à des détails », a déclaré Ibrahima Konaté.