Toulouse FC : Frank Magri évoque la course à l’Europe au TFC

Au Toulouse FC, la qualification européenne commence à devenir une véritable obsession pour les joueurs, dont Frank Magri. S’adressant à DAZN après la victoire éclatante contre Angers SCO (4-0), l’attaquant camerounais a livré son ressenti sur cette ambition.

Frank Magri et Toulouse FC en quête de l’Europe, mais avec prudence

Premier buteur lors du succès face à Angers, Frank Magri retrouve progressivement la confiance. L’attaquant est désormais sur une dynamique positive avec deux buts en deux matchs consécutifs. Fier de sa performance et de celle de son équipe, il a déclaré :

« On a réussi à marquer quatre buts, donc on fait preuve d’une bonne efficacité et on est contents. Et au-delà de ça, je pense que le contenu était bon. On a maîtrisé le match du début à la fin. On a vraiment livré une belle prestation, donc on est heureux. Je suis content de la victoire et aussi de mon but. »

Photo : L’équipe de Toulouse FC

Interrogé sur les ambitions européennes du club, Magri a reconnu que l’objectif est bien présent, mais que l’équipe préfère avancer pas à pas : « L’Europe ? On n’en parle pas entre nous, mais on essaie d’aborder les matchs les uns après les autres. On se concentre sur chaque rencontre, sur chaque point à prendre, et on fera les comptes à la fin de la saison. Mais on ne se fixe aucune limite. »

Actuellement, le Téfécé occupe la huitième place du classement de Ligue 1 avec 33 points. Le club partage le même total avec le RC Lens et le Stade Brestois, et accuse un retard de neuf points sur l’Olympique Lyonnais (6e). Avec seulement deux victoires d’écart sur le top 6, les hommes de Carles Martinez Novell restent plus que jamais en course pour une place européenne.