L’ASSE peut-elle se sauver de la relégation ? La réponse de Pierre Ekwah

Indisponible lors du match de l’ASSE contre l’OGC Nice en raison d’une gêne, Pierre Ekwah est apte à rejouer. Passé en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, il évoque les deux confrontations directes avec le Havre AC et le Montpellier HSC, mais également la course au maintien.

Havre AC – ASSE : Pierre Ekwah voit une opportunité de frapper un grand coup

Victime d’une gêne musculaire et absent contre l’OGC Nice samedi dernier, Pierre Ekwah a annoncé son retour pour le prochain match de l’ASSE en Ligue 1, prévu ce dimanche (17h15) au stade Océane.

Au sujet de la confrontation directe avec le Havre AC dans la course au maintien, il estime que c’est l’opportunité d’aller décrocher la première victoire de la saison à l’extérieur.

« Nous connaissons notre bilan à l’extérieur. C’est le bon moment de gagner pour frapper un grand coup face à un concurrent direct. Il faut redoubler d’efforts et faire mieux les choses. Il faut éviter de se déplacer avec un blocage et la peur au ventre de perdre. Il faudra donner autant qu’à la maison », a recommandé le milieu de terrain.

Saint-Etienne jouera le maintien jusqu’à la dernière journée

Concernant la bataille pour le maintien en Ligue 1, Pierre Ekwah pense que l’ASSE va la mener jusqu’à la dernière journée du championnat, bien que les deux prochains matchs face au Havre AC et au Montpellier HSC soient capitaux.

« C’est sûr que ce sont des matchs importants, pour eux comme pour nous, mais je ne crois pas que notre saison va se jouer sur ces deux rencontres. On peut gagner les deux matchs et tout perdre derrière, et inversement », a-t-il ensuite ajouté.

Selon les explications du joueur prêté à l’AS Saint-Etienne par Sunderland AFC, « le calendrier fait que les Verts enchaînent le Havre puis Montpellier, mais leur maintien va se jouer jusqu’au bout de la saison ». Pour rappel, l’ASSE disputera huit matchs après le HAC et MHSC, dont le derby retour contre l’OL, et notamment le PSG et l’AS Monaco.