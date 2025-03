ASSE : Maintien en Ligue 1, Saint-Etienne face à son destin contre le Havre et Montpellier

L’ASSE se trouve dans une situation critique, luttant pour sa survie en Ligue 1. À dix journées de la fin du championnat, chaque point compte, et les prochains matchs contre le Havre AC et Montpellier HSC sont cruciaux. L’entraîneur Eirik Horneland appelle ses joueurs à se ressaisir et à aborder ces rencontres avec sérénité et détermination.

ASSE : Horneland souligne l’importance des matchs contre le HAC et le MHSC

Actuellement en position de relégable après 24 journées de championnat, l’ASSE doit impérativement prendre des points pour s’extirper de la zone de relégation. Après huit matchs consécutifs sans victoire, Eirik Horneland estime qu’il est temps de se réveiller, notamment face au Havre AC et au Montpellier HSC, deux adversaires directs que les Verts affronteront respectivement les dimanches 9 mars et 16 mars.

« Ce sont deux matchs importants qui arrivent, il ne faut pas s’en cacher », a déclaré le nouvel entraîneur de Saint-Etienne en conférence de presse d’avant-match.

Les consignes fermes du coach de Saint-Etienne pour les deux matchs cruciaux

Les Verts sont 17es avec 19 points, devant les Montpelliérains (18es avec 15 points) et juste derrière le HAC (16e avec 20 points). Comme on peut le constater, les écarts sont encore très serrés entre ces trois clubs englués dans la zone rouge et luttant pour se maintenir en Ligue 1.

Et pour bien négocier ces virages dans la course au maintien en Ligue 1, Eirik Horneland recommande sérénité et calme à ses joueurs. « Il faut avoir conscience de la situation, mais garder son sang-froid. Notre classement ne doit pas changer notre approche », a-t-il insisté.

Les Stéphanois ne doivent donc pas céder à la panique, mais plutôt se concentrer sur leurs forces. « Le jeu produit en première période face à l’OGC Nice, nous devons le reproduire face au Havre et pendant tout le match », a indiqué le coach de l’ASSE.

Pour affronter le Havre AC au stade Océane, Eirik Horneland dispose d’un effectif quasiment au complet. Seul Dylan Batubinsika, suspendu, manquera à l’appel.