ASSE : Duel à mort pour le maintien en Ligue 1, Gasset met la pression sur Saint-Etienne

L’ASSE, le Montpellier HSC et le Havre AC vont se livrer une bataille épique dans le sprint final de la saison pour tenter d’assurer leur maintien en Ligue 1. Jean-Louis Gasset assure qu’il vise particulièrement l’AS Saint-Etienne et les autres adversaires menacés de relégation.

Gasset lance les hostilités : « L’ASSE, notre première balle de match »

L’ASSE (17e) aborde un virage décisif dans la course au maintien en Ligue 1. Elle affrontera le Havre AC (16e) et le Montpellier HSC (18e), deux équipes situées dans la zone rouge comme elle. Avant la venue des Verts au stade de la Mosson pour cette confrontation directe, le 16 mars prochain, Jean-Louis Gasset a envoyé un message clair à son adversaire de la 26e journée.

« L’AS Saint-Étienne sera notre première balle de match », a rappelé l’entraîneur du club héraultais à son équipe. En effet, le MHSC est sur une série négative de cinq défaites consécutives, dont deux lourdes à domicile, respectivement contre l’OL (1-4) et le Stade Rennais (0-4).

Montpellier prépare la bataille contre Saint-Etienne et le Havre, Gasset dévoile sa stratégie

Dernier du championnat et relégable comme l’ASSE, le Montpellier HSC ne jure désormais que par les matchs contre des adversaires qui luttent également pour le maintien.

« Être encore en vie après 5 défaites d’affilée, c’est miraculeux ! Quand on joue des équipes très fortes, on n’arrive pas à passer […], ça veut dire que tout se jouera quand on affrontera les équipes moins bien classées. Nous devons nous préparer à jouer la survie du club sur les 4 ou 5 matchs à venir », a déclaré Jean-Louis Gasset, avant le rendez-vous crucial contre l’AS Saint-Etienne.

Pour aborder le sprint final de 10 matchs avant la fin de la saison, l’entraîneur de la lanterne rouge a son plan de bataille. « Pour le moment, nous n’avons pas trouvé l’équilibre entre la défense et l’attaque. Nous nous cherchons encore, mais c’est surtout mentalement que nous devons identifier les joueurs qui vont tout donner pour sauver le club », a indiqué le coach des Pailladins.

Notons que l’ASSE possède quatre points d’avance sur le MHSC, à l’issue de la 24e journée de Ligue 1.