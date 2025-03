Mercato FC Nantes : Grand ménage en vue au FCN, trois joueurs poussés vers la sortie

Le FC Nantes s’apprête à opérer un grand nettoyage lors du prochain mercato estival. Trois joueurs, devenus indésirables, sont sur la liste des départs du FCN afin d’alléger la masse salariale et de renouveler l’effectif.

Mercato FC Nantes : Lafont, Mollet, Mohamed, la fin d’une époque ?

En pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, le FC Nantes doit aussi faire face à des difficultés financières qui compliquent le mercato. Face à cette situation, Waldemar Kita et sa direction sont prêts à se débarrasser des indésirables pour, non seulement alléger la masse salariale, mais aussi renforcer l’équipe après un hiver mouvementé. En ce sens, les noms de Florent Mollet, Alban Lafont et Mostafa Mohamed seraient tous placés sur la liste des départs lors du prochain mercato d’été.

Arrivé avec l’ambition d’apporter son expérience et sa qualité technique, Florent Mollet n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot nantais. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain de 33 ans n’entre plus dans les plans d’Antoine Kombouaré. Malgré plusieurs tentatives pour le relancer, la mayonnaise n’a jamais pris. Son faible impact sur le jeu et ses performances en dents de scie (9 matchs, 0 but) ont convaincu les dirigeants du FC Nantes qu’un départ était inévitable. Reste désormais à savoir quel club serait prêt à lui offrir une porte de sortie.

Autre dossier chaud du côté des Canaris : Alban Lafont. Relégué sur le banc ces derniers mois, le gardien français espérait déjà un transfert en janvier, mais aucune offre concrète n’est arrivée. À 26 ans, il conserve pourtant une belle cote sur le marché et pourrait rapporter entre 5 et 7 millions d’euros à Nantes. Un montant non négligeable pour un club en quête de liquidités. L’objectif est donc clair : lui trouver une porte de sortie avant qu’il ne parte libre à la fin de son contrat.

Tout comme Lafont et Mollet, l’histoire entre le FC Nantes et Mostafa Mohamed semble arrivée aussi à son terme. Depuis deux ans, l’attaquant égyptien exprime son désir de départ, mais les offres reçues ne lui ont jamais convenu. En froid avec Kombouaré, Mohamed vit une fin de saison compliquée.

Son transfert est devenu une priorité pour les dirigeants nantais, qui ne veulent plus gérer un joueur à la motivation en berne. Avec ces trois départs, le FC Nantes espère non seulement alléger sa masse salariale, mais aussi repartir sur de nouvelles bases.