Mercato OM : Yves Bissouma, un dossier déjà compromis pour Marseille

Ces derniers jours, des rumeurs faisaient état d’un possible transfert d’Yves Bissouma à l’Olympique de Marseille afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Cependant, contre toute attente, le milieu de terrain malien de 28 ans ne rejoindra pas les Phocéens. Voici pourquoi.

La CAN 2025, un frein au transfert d’Yves Bissouma à l’OM

En prévision de la saison prochaine, Tottenham envisage une réorganisation de son entrejeu en se séparant de certains joueurs pour en recruter d’autres. Parmi les potentiels partants figurait Yves Bissouma, arrivé chez les Spurs en juillet 2022 et sous contrat jusqu’en juin 2026. L’Olympique de Marseille s’était positionné pour l’attirer, séduit par son profil.

Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l’OM, connaît bien le joueur pour l’avoir dirigé à Brighton. Il voyait en lui un renfort de poids pour stabiliser et dynamiser le milieu marseillais. Mais un obstacle de taille compromet cette arrivée : la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue entre décembre 2025 et janvier 2026.

Le Mali, qui n’a jamais remporté cette compétition, comptera sur Bissouma pour tenter de briser cette malédiction. Son absence prolongée en pleine saison refroidit ainsi l’intérêt de l’OM, selon Foot Marseillais. Le club phocéen doit déjà composer avec d’autres internationaux africains concernés par la CAN, notamment les Algériens Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, ainsi que les Marocains Amine Harit et Bilal Nadir.

Avec plusieurs cadres du milieu de terrain indisponibles, recruter Yves Bissouma représenterait un risque supplémentaire pour Marseille. Ainsi, son transfert pourrait être reconsidéré lors du mercato hivernal 2026, une fois la CAN terminée.