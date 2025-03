Mercato OM : Valentin Rongier hésite, son remplaçant est déjà trouvé !

La direction de l’OM compte prolonger Valentin Rongier avant le mercato d’été. Mais en cas d’échec des négociations, les dirigeants phocéens ont déjà ciblé un milieu de terrain évoluant en Premier League.

Mercato : Valentin Rongier n’a toujours pas prolongé avec l’OM

Le doute plane sur l’avenir de Valentin Rongier à l’Olympique de Marseille. Après un retour remarqué sous la houlette de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain français a brillé en première partie de saison, formant un trio redoutable avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Cependant, l’arrivée d’Ismaël Bennacer a bouleversé la hiérarchie, reléguant Rongier au banc.

Son contrat expirant la saison prochaine, l’OM souhaite bien le prolonger dans l’optique de le conserver le plus longtemps possible. Toutefois, Valentin Rongier exige des garanties, notamment concernant son temps de jeu, avant de s’engager. Et si ses conditions ne sont pas remplies, son désir d’une expérience à l’étranger pourrait l’éloigner de Marseille.

Mercato : Yves Bissouma pour le remplacer ?

Face à cette situation, la direction de l’OM explore déjà des pistes pour renforcer son milieu de terrain. Yves Bissouma, évoluant à Tottenham, figure en tête de liste, selon les informations de GIVEMESPORT. Ayant déjà évolué en Ligue 1 avec le LOSC, l’international malien arrive également en fin de contrat en 2026. L’OM verrait en lui le remplaçant idéal de Valentin Rongier.

Cependant, la concurrence s’annonce rude sur ce dossier. L’OGC Nice et Crystal Palace sont également intéressés par le profil d’Yves Bissouma. D’autres clubs pourraient se manifester, rendant l’issue de ce dossier incertaine. L’OM devra se montrer convaincant pour attirer Bissouma et anticiper un éventuel départ de Rongier.