Mercato : L’Inter Milan répond au PSG pour Marcus Thuram !

Désireux d’attirer un avant-centre lors du prochain mercato estival, le PSG serait prêt à lever la clause libératoire de Marcus Thuram. Mais l’Inter Milan ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato : Le PSG cible Marcus Thuram

Depuis plusieurs mois, Marcus Thuram est régulièrement associé au Paris Saint-Germain, qui serait prêt à passer à l’action pour le recruter l’été prochain. Après avoir signé Khvicha Kvaratskhelia cet hiver pour 70 millions d’euros, le club de la capitale viserait désormais l’international français de l’Inter Milan pour compenser le possible départ définitif de Randal, Kolo Muani à la Juventus Turin.

D’après la presse italienne, le Paris SG apprécie énormément le profil de Marcus Thuram et serait disposé à lever sa clause libératoire fixée à 85 millions d’euros. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, se serait même déjà rapproché du clan Thuram pour évoquer une possible arrivée à Paris l’été prochain. Si cette option ne déplaît pas forcément à l’ancien attaquant de Guingamp, les dirigeants de l’Inter Milan n’auraient aucune envie de perdre leur joueur et s’activeraient en interne pour barrer la route à Nasser Al-Khelaïfi.

L’Inter Milan veut prolonger Marcus Thuram et supprimer sa clause libératoire

Conscient de l’intérêt du PSG et d’Arsenal pour son numéro 9, l’Inter Milan prend des mesures radicales pour blinder l’avenir de Marcus Thuram. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri envisageraient de prolonger le contrat de Thuram avec un nouveau contrat de 6 millions d’euros nets par an. L’objectif de l’actuel leader de Serie A serait de retirer la clause libératoire de 85 millions d’euros du contrat de l’international français.