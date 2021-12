PSG Mercato : Mbappé va partir, le Real Madrid jubile déjà !

Publié par Thomas le 03 décembre 2021 à 15:25

Malgré de nombreux efforts de la part de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, le départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid semble inévitable.

PSG Mercato : Le premier gros échec sous QSI se profile

Il y a des signes qui ne trompent pas. Réputé redoutable dans le football notamment quand il s’agit de transferts, le Paris Saint-Germain pourrait bien vivre son premier gros échec mercato depuis son passage sous pavillon qatari. Cet échec en question ? Le dossier Kylian Mbappé. De plus en plus loin de la capitale française, l’attaquant bondynois est ultra déterminé à rallier le club de ses rêves, le Real Madrid, et rien ne semble lui barrer la route, du moins, plus maintenant.

Il n’y a pas si longtemps pourtant, la mère de Kylian Mbappé redonnait espoir aux supporters du Paris SG, en affirmant à demi-mots, que son fils et le club travaillaient sur une prolongation d’une saison, dans l’optique de ne pas voir partir libre le joueur l’été prochain. Une sortie médiatique qui venait s’entremêler durant cette même période aux déclarations glaçantes de l’attaquant de 22 ans, qui affirmait sur RMC Sport et L'Équipe, qu’il désirait bien quitter le navire Rouge et Bleu cet été mais qu’il avait fait l’objet d’un blocage constant de la part de ses dirigeants.

Depuis, Mbappé se veut discret sur son avenir, son objectif est de ne pas froisser les supporters parisiens, en pleine saison. Néanmoins, le joueur est bien proche de faire ses valises du PSG cet été et plusieurs événements récents vont dans ce sens.

À Madrid, la confiance est totale

De l’autre côté des Pyrénées, la presse est unanime, le joyau tricolore rejoindra bien cette fois-ci le Real Madrid. Une tendance relayée par des journalistes comme Ekrem Konur, qui affirme sur Twitter que les dirigeants merengues croient dur comme fer que le joueur ralliera leurs rangs l’été prochain.

Carlo Ancelotti réfléchirait déjà à son futur onze avec le Français et rêverait déjà d’aligner un trio Vinicius-Benzema-Mbappé. Ce vendredi encore, ce sont les deux mastodontes médiatiques, AS et Marca qui viennent ajouter leur grain de sel, déclarant que du côté du Paris SG, les dirigeants comme le vestiaire auraient abandonné l’idée de conserver le champion du Monde 2018.

La récente parution de la BD autobiographique du joueur " Je m’appelle Kylian ", où l’on y découvre de nombreuses allusions fortes au club espagnol, ne font que mettre le feu aux poudres. Mais si la presse est si catégorique sur le départ du joueur, c’est aussi à cause de la communication du PSG.

Nasser al-Khelaïfi semble s’être résigné

D’ordinaire plutôt discret quand il s’agit de parler du futur de ses joueurs, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a étonnamment évoqué la situation de son joyau, lors de la remise du Ballon d’Or lundi dernier. Si après le mercato estival Leonardo, comme lui, clamaient haut et fort que Mbappé serait un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, le discours semble avoir pris une autre tournure ces dernières semaines.

Sur un éventuel départ du joueur, Nasser al-Khelaïfi se montre désormais évasif. " Vous savez ce que j’en pense, Kylian est un grand joueur, un grand homme. Kylian sait ce qu’il veut faire, nous aussi ", déclarait le dirigeant aux micros de L'Équipe lors de la cérémonie lundi. Un changement dans la communication Rouge et Bleu, signe d’une résignation du club ?