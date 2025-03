OM – RC Lens : La compo de Marseille face au RCL, De Zerbi fait des choix forts

L’OM reçoit le RC Lens ce soir au Vélodrome pour un match crucial en Ligue 1 comptant pour la 25e journée. Avec un objectif clair de creuser l’écart sur ses poursuivants, Roberto De Zerbi a décidé de faire des choix forts.

OM – RC Lens : De Zerbi fait confiance à Dédic et Nadir, Greenwood et Henrique à la touche

Pour ce choc, Roberto De Zerbi a opté pour son traditionnel 3-4-2-1. En défense, il aligne Rulli dans les cages, avec Valentin Rongier, qui remplace Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia en défense centrale. Le technicien italien a fait un choix notable en préférant Dédic à Luis Henrique pour occuper le poste de piston gauche, aux côtés de Merlin à droite. Au milieu de terrain, la paire Hojbjerg – Bennacer sera chargée de contrôler le jeu et d’apporter de la densité à la récupération.

En attaque, De Zerbi a décidé de faire confiance à Nadir, qui a été préféré à Mason Greenwood. L’attaquant marseillais sera accompagné de Rabiot pour soutenir Amine Gouiri en pointe. Ces choix révèlent la volonté de l’entraîneur de trouver un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive.

Du côté des visiteurs, Will Still a opté pour un schéma très défensif en 5-3-2, avec Ryan dans les buts. La défense se compose de Aguilar, Gradit, Bah, M. Sarr, et Machado. Au milieu, Diouf, El Aynaoui et Mendy auront pour mission de bloquer les offensives marseillaises.

En attaque, Saïd et Sotoca seront les deux joueurs en pointe, avec la mission de faire basculer le match en contre-attaque. Avec une équipe solide et une composition étudiée pour contrer, l’OM se prépare à un match difficile contre un RC Lens en quête de rédemption.

Les compositions :

OM : Rulli – Rongier, Balerdi ©, Kondogbia – Dedic, Bennacer, Hojbjerg, Merlin – Nadir, Rabiot – Gouiri.

Lens : Ryan – Aguilar, Gradit, Bah, M. Sarr, Machado – Diouf, El Aynaoui, Mendy – Saïd, Sotoca ©.