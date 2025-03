OM – RC Lens : Le RCL stoppe l’hémorragie, El Aynaoui fait tomber Marseille au Vélodrome

Ce samedi, l’OM affrontait le RC Lens dans une rencontre cruciale pour les Marseillais, qui devaient absolument l’emporter pour rester dans la course à l’Europe. Mais malgré un début de match maîtrisé, les Phocéens se sont inclinés 1-0, offrant aux Artésiens une victoire ô combien méritée.

OM – RC Lens : Un Marseille maladroit puni par le RCL

L’OM, bien que dominant en première période, n’a pas su transformer sa possession en occasion concrète. Amine Gouiri, l’élément le plus dangereux, a frappé la barre transversale à la 21e minute, avant que la défense du RC Lens ne ferme les espaces et empêche toute réelle menace sur le but de Mathew Ryan. Malgré quelques tentatives, comme la tête de Balerdi repoussée par le gardien australien, Marseille n’a jamais trouvé la clé.

Au retour des vestiaires, la rencontre a pris une tournure décevante pour les Marseillais. Le RC Lens, bien organisé et solidaire défensivement, a fait preuve d’une grande maîtrise. De Zerbi a multiplié les changements, avec l’entrée de Mason Greenwood et Luis Henrique, mais aucune de leurs actions n’a vraiment fait frémir le public. Une seule frappe jusqu’à la 80e minute résume parfaitement la seconde mi-temps de l’Olympique de Marseille.

Alors que la rencontre semblait s’acheminer vers un triste nul, c’est dans les dernières secondes que Lens a frappé. Sur un contre rapide, Deiver Machado a éliminé plusieurs défenseurs avant de servir El Aynaoui, qui n’a laissé aucune chance à Rulli (0-1, 90+2e). Cette victoire met fin à une série de défaites pour les Sang et Or, qui remontent à la 8e place et se rapprochent de Lyon.

Cette défaite est un coup dur pour l’OM, qui voit ses chances de qualification européenne se réduire, avec Nice qui pourrait revenir à seulement deux points en cas de victoire. Les Phocéens devront rapidement rectifier le tir s’ils ne veulent pas laisser filer leurs ambitions.