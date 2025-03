OM : Après la défaite face au RC Lens, une trahison est révélée !

L’OM a vécu une soirée compliquée au Stade Vélodrome en s’inclinant face au RC Lens. Une contre-performance qui fragilise les ambitions phocéennes en Ligue 1, d’autant que Mason Greenwood est pointé du doigt pour son manque d’implication.

OM : Greenwood dans le viseur des critiques après la débâcle face au RC Lens

Malgré un effectif de qualité et des ambitions élevées, l’Olympique de Marseille a été incapable de faire la différence contre Lens, laissant filer des points précieux dans la course à l’Europe. Roberto De Zerbi, qui tente d’imposer sa philosophie de jeu, a dû composer avec un collectif en manque d’inspiration et des individualités en deçà du niveau attendu.

Parmi les joueurs critiqués, Mason Greenwood cristallise les tensions. L’attaquant anglais, arrivé en prêt pour relancer sa carrière, peine à justifier la confiance placée en lui. Son manque d’investissement sur le terrain suscite l’agacement, au point que le consultant Elton Mokolo n’a pas mâché ses mots : « De Zerbi a été trahi parce que Greenwood te chie dessus. Cela pose question sur l’investissement. »

Si l’animation collective pose déjà problème, c’est bien l’investissement de l’ancien de Manchester United qui pose problème à l’Olympique de Marseille. « Toutes les deux semaines, on parle de son investissement. Et c’est problématique, parce que la marge est fine pour faire des choix sanctions. Les remplaçants ne donnent pas le change. L’OM est à un tournant.. », a-t-il fait remarquer.

Cette situation intervient à un moment crucial de la saison. Marseille, déjà en difficulté en championnat, doit se préparer à un déplacement périlleux au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Un test XXL pour les hommes de De Zerbi, qui ne pourront pas se permettre un nouvel échec. Si Greenwood veut prouver qu’il a sa place à Marseille, il devra rapidement réagir sur le terrain.