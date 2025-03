Mercato PSG : Le remplaçant de Campos va signer, c’est imminent !

Luis Campos ne devrait pas gérer le prochain mercato du PSG. Le technicien portugais arrive en fin de contrat avec le club de la capitale, sans qu’aucun accord n’ait été trouvé pour prolonger sa mission. Un directeur sportif ciblé par le club francilien pourrait bien signer ailleurs.

Mercato : Le PSG perd la partie pour Andrea Berta

Entre le PSG et son conseiller sportif Luis Campos, un accord tarde à être trouvé pour prolonger son contrat. Rien n’indique d’ailleurs que des négociations soient en cours. Au contraire, le Paris Saint-Germain explore déjà d’autres options et semblait avoir trouvé la perle rare du côté de l’Atlético Madrid, en la personne d’Andrea Berta, pressenti sur le départ.

Lire aussi : Avenir de Luis Campos au PSG, un gros problème signalé

Ce dernier était pressenti pour signer son contrat avec le PSG, mais Arsenal FC, en Premier League, s’est positionné sur ce dossier et semble désormais avoir pris de l’avance sur le club parisien. Selon Give Me Sport, la signature de l’Italien à Arsenal FC est imminente, ce qui représente un sérieux revers pour Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs dans leur quête d’un successeur à Luis Campos.

Dans le même temps, en anticipation d’un possible départ du PSG, Luis Campos explore déjà de nouvelles opportunités. Il serait proche d’un engagement en Arabie saoudite, où de grandes responsabilités pourraient lui être confiées. Le PSG doit donc soit accélérer les discussions pour le convaincre de rester, soit intensifier ses recherches pour trouver rapidement un nouveau directeur sportif.

Lire aussi : PSG-Liverpool : Luis Campos sanctionné après sa grosse colère contre l’arbitrage ?

Le futur responsable du PSG pour la saison prochaine devra être identifié dans les prochaines semaines. En effet, la préparation du mercato estival demande du temps, et Paris ne peut se permettre d’accuser du retard. Avec la probable signature d’Andrea Berta à Arsenal, le Paris Saint-Germain se retrouve contraint de réagir rapidement afin d’anticiper les mouvements à venir.