RC Lens : Tom Pouilly a bien piqué l’OM, De Zerbi n’a pas apprécié !

Le RC Lens a créé la surprise en s’imposant au Stade Vélodrome face à l’OM, plongeant les Marseillais dans le doute. Mais c’est après le match que Tom Pouilly a vraiment marqué les esprits en lançant un chambrage mémorable.

RC Lens : Une provocation musicale de Pouilly qui fait réagir

Après la victoire, Tom Pouilly n’a pas hésité à marquer son territoire en arpentant les couloirs du Vélodrome avec une enceinte. Il a diffusé « Les Corons », chanson emblématique du RC Lens, reprise en chœur par les supporters du club. Un geste symbolique pour les Lensois, qui ont voulu répondre à la provocation de Neal Maupay, auteur d’une story sur Instagram en utilisant la même chanson après la victoire de l’OM à l’aller.

Cette petite pique n’a cependant pas fait rire tout le monde. Roberto De Zerbi, le coach marseillais, a été particulièrement agacé par ce geste. Après avoir pris connaissance de la scène, il s’est rendu dans les couloirs pour exprimer son mécontentement, avant que le service communication de l’OM n’intervienne rapidement. Le jeune Pouilly a ainsi été sommé de couper la musique, une scène qui a alimenté la polémique autour de ce chambrage.

Pour les Lensois, cette action fait écho à la provocation de Maupay, mais elle a visiblement eu plus de retentissement. Si certains y voient une simple vengeance, d’autres estiment que ce geste va alimenter un peu plus la rivalité entre les deux clubs, avec un RC Lens qui ne manque pas d’ambition dans la course à l’Europe.