ASSE : Genesio file un tuyau à Saint-Etienne contre Montpellier HSC

Avant le match décisif entre l’ASSE et le Montpellier HSC, dimanche, Bruno Genesio a dévoilé ses plans de jeu pour battre les Montpelliérains lors de la 25e journée. Eirik Horneland, le coach des Verts, devrait-il s’en inspirer ?

L’ASSE dos au mur, Eirik Horneland impuissant !

Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland rencontre de grandes difficultés en Ligue 1. Après avoir remporté son premier match contre le Stade de Reims (3-1), son équipe a enchaîné une série négative de neuf matchs sans victoire, soit cinq défaites, quatre matchs nuls et 22 buts concédés.

Incapable de rivaliser avec les équipes du haut du classement, l’AS Saint-Etienne peine également contre des adversaires de bas de tableau. La défaite contre l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard (1-3) et les matchs nuls concédés à Angers SCO et au Havre AC, deux concurrents directs dans la course au maintien, en sont des preuves évidentes.

Genesio dévoile son plan secret pour battre Montpellier, Horneland doit-il s’en inspirer ?

En effet, le projet de jeu qu’Eirik Horneland tente de mettre en place à l’ASSE ne semble pas adapté au profil et au niveau de plusieurs joueurs de son équipe, ce qui soulève des interrogations sur son travail. Après avoir insisté sur une méthode qui ne porte toujours pas ses fruits, le technicien norvégien aurait intérêt à s’inspirer du plan de Bruno Genesio pour s’imposer contre le Montpellier HSC (1-0).

« C’était dans notre plan de jeu de ne pas se précipiter, de ne pas se livrer, ce qui nous a évité de créer des déséquilibres que l’adversaire aurait pu exploiter en contre-attaque. Nous sommes restés patients, nous avons su garder un équilibre en ne nous exposant pas trop aux contres adverses », a expliqué l’entraîneur du LOSC.

« On sait que dans ce genre de matchs, l’ouverture du score est très importante. S’il faut courir après le score, comme nous avons dû le faire lors de la défaite face au Havre AC (1-2), cela devient très compliqué », a prévenu Bruno Genesio. Cependant, Eirik Horneland a sa propre stratégie, qui est évidemment différente de celle de l’entraîneur lillois.