ASSE : Montpellier HSC dos au mur, Gasset déclare la guerre à l’AS Saint-Etienne

Prochain adversaire de l’ASSE en Ligue 1, le Montpellier HSC, dernier de la Ligue 1, est condamné à l’exploit dimanche, après six défaites consécutives. Pour Jean-Louis Gasset, le match contre les Stéphanois sera une bataille à « balles réelles ».

Gasset prépare une bataille à « balles réelles » contre l’ASSE

L’ASSE et le Montpellier HSC, les deux clubs en position de relégation après 25 journées de Ligue 1, s’affrontent dans un match crucial pour le maintien, le dimanche 16 mars à 17h15 au stade de la Mosson. Avec 5 points de retard sur les Verts, La Paillade n’a d’autre choix que de réaliser un exploit en s’imposant, afin de réduire l’écart avec son adversaire. Dans le cas contraire, l’ASSE prendrait ses distances avec une avance confortable de 8 points.

Lisez aussi : Sprint final, la tension monte à Saint-Etienne avant Montpellier

Dans cette situation, le MHSC se rapprocherait dangereusement de la Ligue 2, un scénario que Jean-Louis Gasset veut absolument éviter. Avant la venue de l’ASSE à la Mosson, il a déclaré la guerre aux Verts : « On va jouer à balles réelles maintenant », a-t-il répondu à DAZN, qui l’interrogeait sur ce match crucial.

L’entraîneur des Montpelliérains vise clairement les clubs luttant également pour le maintien en Ligue 1. « Il ne faut pas baisser la tête, c’est maintenant que tout va se jouer contre des équipes de notre mini-championnat », a-t-il déclaré, en pensant évidemment aux Verts.

Le coach de MHSC dévoile son plan contre l’ASSE et autres adversaires directs

Après l’AS Saint-Etienne (17e), le Montpellier HSC (18e) enchaînera trois confrontations directes avec l’AJ Auxerre (11e), le Havre AC (16e) et Angers SCO (13e). Jean-Louis Gasset et son équipe affronteront ensuite le Stade de Reims (15e) et le FC Nantes (14e), lors des 31e et 34e journées. Un calendrier déterminant dans la course au maintien pour les Pailladins.

Lisez aussi : Des nouvelles encourageantes pour l’ASSE face au Montpellier HSC !

Vu l’importance de ces matchs, l’entraîneur de la lanterne rouge du championnat a déjà une stratégie pour inverser la tendance actuelle : « On va jouer les prochains matchs en étant plus offensifs, on n’a plus le choix. On a encore une petite chance, c’est maintenant qu’il faut se lâcher et tenter de faire un petit miracle », a annoncé Jean-Louis Gasset.