ASSE : Eirik Horneland, le bilan alarmant d’un entraîneur en difficulté

L’ASSE est désormais en position de relégable à l’issue de la 24e journée de Ligue 1. Le nouvel entraîneur, censé sauver les Verts, semble impuissant. Le sort de son équipe se jouera dans les deux prochaines semaines, lors des confrontations directes avec le Havre AC et le Montpellier HSC.

ASSE : Alerte rouge ! La relégation se rapproche à grands pas

L’ASSE continue d’encaisser des buts et de concéder des défaites, même à Geoffroy-Guichard où elle bénéficie pourtant du soutien indéfectible de ses supporters. Samedi, l’équipe d’Eirik Horneland a subi sa 15e défaite de la saison en Ligue 1, face à l’OGC Nice (1-3).

Avec désormais 56 buts encaissés, soit une moyenne de 2,3 buts par match, un constat s’impose : le nouvel entraîneur peine à redresser la situation. Pourtant, les dirigeants du groupe Kilmer Sports Ventures l’avaient présenté comme le sauveur censé éviter la relégation à l’AS Saint-Étienne.

L’AS Saint-Etienne en danger : Horneland, le sauveur impuissant ?

Après neuf matchs à la tête de l’équipe stéphanoise, son bilan est de plus en plus préoccupant : une seule victoire, trois matchs nuls et cinq défaites. Sur le plan comptable, cela représente seulement 6 points engrangés sur 27 possibles. Son équipe a encaissé 22 buts, soit 2,4 buts par match.

Deuxièmement, Eirik Horneland n’a pas réussi à résoudre les problèmes défensifs de l’ASSE. Il avait pourtant affirmé que ce serait sa priorité et qu’il disposait des joueurs nécessaires pour renforcer la défense. De plus, l’équipe a été renforcée cet hiver avec l’arrivée de Maxime Bernauer, un défenseur central.

ASSE : Deux matchs cruciaux face au Havre et Montpellier

Même si son poste n’est pas véritablement menacé, le technicien norvégien doit atteindre un objectif précis : le maintien de l’AS Saint-Etienne. Il lui reste dix matchs dans le sprint final de la Ligue 1 pour sauver les Verts. Cette série commence par deux rencontres cruciales, respectivement face au Havre AC et au Montpellier HSC, deux clubs également en lutte pour le maintien.

Le HAC est 16e et barragiste avec 20 points, juste devant l’ASSE (17e avec 19 points), suivi du MHSC, 18e et lanterne rouge avec 15 points.

L’AS Saint-Etienne incapable de gagner à l’extérieur !

Les Stéphanois se déplaceront chez leurs adversaires lors de ces deux rencontres, ce qui complique davantage leur tâche, puisqu’ils n’ont remporté aucun match à l’extérieur cette saison, en 12 déplacements. Plus précisément, ils se sont inclinés à 10 reprises, pour deux matchs nuls.

L’ASSE est d’ailleurs dernière au classement des matchs disputés à l’extérieur, avec seulement 2 points sur 36 possibles. Cette situation est alarmante pour les Verts avant leurs deux déplacements cruciaux au Havre (9 mars) et à Montpellier (16 mars).