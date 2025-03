OL : John Textor et l’Olympique Lyonnais victimes d’un complot en Ligue 1 ?

Un complot viserait John Textor et l’OL en Ligue 1, selon les révélations de deux consultants de l’émission « Tant qu’il y aura des Gones », rapportées par le site spécialisé Olympique et Lyonnais.

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a été sanctionné par la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une suspension de neuf mois, s’étendant jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. L’Olympique Lyonnais fait également face à des contestations de plusieurs clubs de Ligue 1, dont le PSG, l’OGC Nice, le Stade de Reims, le Stade Brestois et le Toulouse FC. Ces clubs ont déposé des réclamations concernant le recrutement hivernal de Thiago Almada par l’OL.

Ce dernier a rejoint l’équipe lyonnaise en janvier, en provenance de Botafogo, sous la forme d’un prêt gratuit. Cependant, les clubs plaignants estiment que l’Olympique Lyonnais, étant interdit de recrutement par la DNCG, n’aurait pas dû accueillir de renfort cet hiver.

Ligue 1 : Des dirigeants veulent la peau de John Textor et l’Olympique Lyonnais ?

Selon les informations divulguées par Nicolas Puydebois et Enzo Reale, c’est Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qui inciterait certains clubs à s’unir contre l’OL. « C’est tonton Nasser (Nasser al-Khelaïfi) qui tire les ficelles, il les tient tous par les « couilles ». C’est clair, ils veulent la peau de l’Olympique Lyonnais et de John Textor », a affirmé l’ancien gardien de but des Gones.

L’autre consultant de TKYDG soutient que les dirigeants des clubs mentionnés « sont complices et l’assument ». « Ils affichent clairement leurs intentions », a ajouté Enzo Reale.

Il est important de rappeler que Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a confirmé sur DAZN que son club avait formulé une réserve contre l’OL. « Nous le faisons aussi. J’ai pris un engagement il y a quelques semaines, et je respecte ma parole. On ne revient pas sur une parole donnée », a-t-il justifié. Cette déclaration laisse croire qu’il existerait un accord entre plusieurs clubs de Ligue 1 pour s’opposer à Lyon !