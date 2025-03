RC Lens : Nampalys Mendy, de l’indésirable à la surprise tactique de Will Still ? 

Annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, Nampalys Mendy est finalement resté au RC Lens. Placé au second plan depuis son arrivée, le milieu sénégalais a pourtant saisi une opportunité inattendue face à l’OM. De quoi rebattre les cartes pour la suite de la saison ?

RC Lens : Nampalys Mendy, un indésirable finalement relancé au bon moment ?

Recruté pour renforcer l’entrejeu lensois, Nampalys Mendy a rapidement perdu sa place dans la hiérarchie. Placé au loft l’été dernier après avoir refusé un départ, il a été poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. Rennes, Saint-Étienne, New York City et plusieurs clubs des Émirats s’étaient positionnés, mais aucun accord n’a été trouvé.

Malgré son expérience et ses qualités, Mendy n’entrait pas dans les plans de la direction, qui souhaitait réduire la masse salariale. Avec un temps de jeu quasi inexistant, il semblait voué à une fin de saison dans l’anonymat. Depuis le début de la saison, l’international sénégalais n’a disputé que 5 petits matchs pour un total de 191 minutes.

Contre toute attente, Will Still a décidé d’aligner Nampalys Mendy face à l’OM, profitant de la suspension d’Adrien Thomasson. Une surprise tactique qui a porté ses fruits : malgré son manque de rythme, l’ancien joueur de Leicester a assuré un équilibre défensif précieux, permettant à ses coéquipiers de se projeter plus librement.

Son influence a été notable en première période, même si la fatigue s’est fait ressentir en fin de match. Sa dernière apparition remontait au 19 octobre face à l’AS Saint-Étienne, ce qui explique son déclin physique après l’heure de jeu.

Malgré cette performance encourageante, l’avenir de Nampalys Mendy au RC Lens semble scellé. Barring une série de blessures ou de suspensions, il ne devrait pas retrouver une place de titulaire sous Will Still. Alors que son contrat arrive à échéance en juin, il quittera le club librement.