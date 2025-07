Drame à Liverpool : Diogo Jota meurt dans un accident !

Terrible nouvelle pour le football mondial. L’attaquant portugais de Liverpool, Diogo Jota, est décédé ce jeudi dans un accident de la route. Le club anglais a confirmé la triste nouvelle.

Diogo Jota et son frère André Silva meurent en Espagne

En vacances en Espagne avant la reprise avec Liverpool, Diogo Jota a trouvé la mort ce jeudi matin. Selon les premières informations, l’attaquant de 28 ans et son frère André Silva, également joueur à Penafiel (D2 portugaise), ont perdu la vie à proximité de la ville de Zamora après une sortie de route.

Selon l’agence espagnole EFE, un pneu de sa Lamborghini aurait explosé au moment d’un dépassement. Le tragique accident s’est produit au kilomètre 65 de l’A-52 dans la zone de Cernadilla. Alertés par de nombreux témoins, d’importants secours ont été déployés sur la zone.

« La Garde Civile de la Circulation, les Pompiers de la Députation Provinciale de Zamora et le Centre de Coordination des Urgences (CCU) des Urgences Sanitaires ont été dépêchés sur les lieux, d’où ont été envoyés une Unité d’Urgence Médicale (UME) et le personnel médical de Soins Primaires (MAP) du centre de santé de Mombuey, qui n’ont pu que confirmer sur place le décès des deux jeunes », indique le média espagnol.

Alors que son club n’est pas qualifié pour la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, Diogo Jota avait profité de cette coupure pour se marier avec sa compagne Rute Cardoso la semaine dernière. Le club de la Mersey est sorti du silence après la mort de son attaquant par un message publié sur sa page Twitter.

« Le Liverpool Football Club est dévasté par le décès tragique de Diogo Jota. Le club a été informé du décès du joueur de 28 ans, décédé des suites d’un accident de la route en Espagne, en compagnie de son frère André. Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande que la vie privée de la famille, des amis, des coéquipiers et du personnel du club de Diogo et André soit respectée, alors qu’ils tentent de surmonter cette perte inimaginable. Nous continuerons à leur apporter tout notre soutien », écrivent les Reds.

L’UEFA a également tenu à rendre hommage au compatriote de Cristiano Ronaldo. « Au nom de la communauté européenne du football, nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès tragique de Diogo Jota, international portugais et attaquant du Liverpool FC, ainsi que de son frère André Silva. Nos pensées vont à leur famille, leurs amis, leurs coéquipiers et à tous ceux qui sont touchés par cette perte déchirante », a salué l’UEFA dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Toute la Premier League est sous le choc et dévastée par la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère André. Nos plus sincères condoléances vont à la famille de Diogo, à ses amis, au Liverpool FC et à tous ses supporters en cette période douloureuse. Le football a perdu un champion qui nous manquera à jamais. Nous continuerons de soutenir nos amis et collègues du club. »