Mercato ASSE : Saint-Etienne enregistre un départ pour 1 M€ !

L’ASSE a enregistré un nouveau départ définitif de son effectif. Alors que le mercato d’hiver a refermé ses portes depuis un peu plus d’un mois, Saint-Etienne a bouclé une vente à 1 million d’euros.

Mercato ASSE : Mahmoud Bentayg ne reviendra pas à Saint-Etienne

L’histoire entre Mahmoud Bentayg et l’ AS Saint-Etienne est officiellement terminée. Sous les couleurs du Zamalek SC depuis le début de la saison, le Marocain poursuivra son aventure en Premier League égyptienne. Le club du pays des Pharaons a officialisé la nouvelle avec une annonce simple mais claire via son compte X : « Bentayg reste jusqu’en 2028 ». Le club de Gizeh lève ainsi l’option d’achat du défenseur de 25 ans estimée à 1 million d’euros.

Arrivé en prêt en début de saison, le latéral gauche marocain a convaincu ses dirigeants grâce à ses performances solides. En fin de contrat avec l’ASSE en 2026, il a signé un nouveau bail de quatre ans avec l’actuel troisième du championnat égyptien. Titulaire lors des six dernières rencontres du Zamalek, Bentayg s’est imposé comme un élément clé de l’équipe. Au total, il a disputé 21 matchs cette saison, pour prouver sa valeur et justifier l’investissement du club égyptien.

Recruté pour 600 000 € en provenance du Raja Casablanca à l’été 2023, Bentayg rapporte donc 400 000 € de plus aux Verts après une seule saison. Une belle plus-value pour un joueur qui n’entrait pas dans les plans de l’ASSaint-Etienne. Cependant, la question se pose : Saint-Étienne aurait-il pu en tirer davantage ?

Selon Winwin, Bentayg pourrait être convoqué avec la sélection marocaine pour le prochain rassemblement. Un statut d’international aurait sans doute fait grimper sa valeur marchande. Avec plus de patience, l’ASSE aurait peut-être pu négocier un transfert plus lucratif. Mais en attendant, cette vente reste une bonne affaire pour les finances du club.