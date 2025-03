Mercato OM – Arabie saoudite : Marseille passe à l’offensive !

L’Olympique de Marseille prépare son prochain mercato estival et s’adresse pour ce faire à l’Arabie Saoudite pour Aymeric Laporte. L’international espagnol, sous contrat avec Al-Nassr, en Arabie saoudite, souhaite retrouver le football européen et la Ligue des champions. L’OM peut lui offrir ce challenge et Medhi Benatia y travailler déjà.

L’OM travailler sur la cible Aymeric Laporte en Arabie saoudite

Photo : Aymeric Laporte sous le maillot d’Al-Nassr.

Eliminé en Coupe de France et dans une course perdue pour le titre de champion de Ligue 1 à cause de la grande avance du PSG, l’OM se concentre sur son principal objectif : une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Une fois cet objectif atteint, Marseille devra renforcer son effectif pour faire bonne figure dans cette compétition européenne. Sur ce point, la direction marseillaise s’active sur le marché des transferts et cherche un défenseur d’expérience capable de stabiliser l’arrière-garde phocéenne.

Désireux de quitter l’Arabie saoudite, Aymeric Laporte envisagerait un retour en Europe dès le mercato estival. Actuellement engagé avec Al-Nassr jusqu’en 2026, l’ancien joueur de Manchester City ne cache pas son envie de retrouver le plus haut niveau européen. Avec une qualification probable en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille pourrait offrir à Laporte une opportunité idéale pour renouer avec la compétition qu’il affectionne tant.

L’OM et Al-Nassr en pourparler

Bien qu’aucune approche officielle n’ait encore été confirmée, les prochains jours pourraient être déterminants pour l’OM. Selon Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky Deutschland, la direction de l’Olympique de Marseille pourrait rapidement ouvrir des négociations avec Al-Nassr et l’entourage du joueur.

Alors que l’Arabie saoudite continue d’attirer des talents du football mondial, certains joueurs, comme Laporte, cherchent à faire le chemin inverse. Reste à savoir si l’OM saura saisir cette opportunité pour renforcer son effectif et s’assurer une défense solide en vue de la prochaine saison.