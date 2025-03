PSG-OM : Adrien Rabiot au cœur d’une grosse polémique avant le Classique

À l’approche du match entre le PSG et l’OM, les récentes déclarations d’Adrien Rabiot font réagir. Le milieu de terrain français se retrouve sous le feu des critiques.

PSG vs OM : Adrien Rabiot accusé d’ingratitude

Le choc de ce dimanche entre le PSG et l’OM promet d’être électrique, et la tension commence déjà à monter en dehors du terrain. Adrien Rabiot, ancien parisien évoluant désormais à l’Olympique de Marseille, est au centre des critiques après avoir déclaré son amour pour le club phocéen. Dans une récente interview accordée à DAZN, il affirmait se sentir très bien à Marseille et enfin être reconnu à sa juste valeur.

Ces propos ont suscité la réaction virulente du journaliste italien Alfredo Pedulla, qui a fustigé le manque de reconnaissance d’Adrien Rabiot envers la Juventus, son ancien club. Le confrère a rappelé les déclarations passées du milieu de terrain français, où il exprimait son attachement à la Juve et son rôle de capitaine.

Alfredo Pedulla accuse ainsi Rabiot d’ingratitude, soulignant qu’il aurait dû être plus reconnaissant envers ceux qui l’ont relancé. Il critique également l’attitude du joueur, qui embrasse l’écusson de chaque club qu’il rejoint, y voyant un manque de sincérité. « C’est exactement pour cela que je ne tomberais jamais amoureux de quelqu’un qui, lorsqu’il porte un maillot, embrasse l’écusson du club » a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube.

Un accueil glacial pour son retour au Parc des Princes

Cette polémique ajoute une dimension supplémentaire au Classique, où Adrien Rabiot retrouvera le Parc des Princes sous le maillot marseillais. Les supporters parisiens risquent de lui réserver un accueil glacial, tandis que les Marseillais le soutiendront face à ces critiques.