PSG-OM : Marseille veut faire tomber le Paris SG, Balerdi annonce la couleur

À quelques jours du Classique entre le PSG et l’OM, Leonardo Balerdi affiche clairement les ambitions marseillaises : aller au Parc des Princes pour s’imposer et briser l’invincibilité parisienne en championnat.

PSG-OM : Leonardo Balerdi envoie un sérieux avertissement au Paris SG

L’Olympique de Marseille ne compte pas faire de la figuration face au Paris Saint-Germain le 16 mars prochain. Dans une interview accordée à RMC Sport, Leonardo Balerdi a insisté sur l’importance de cette rencontre et sur la préparation intensive menée par l’équipe depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. « Le coach, depuis qu’il est arrivé, il nous parle de ce match. On a beaucoup travaillé avec lui. On veut être là où on est », a confié le défenseur argentin.

Lisez aussi : OM : Une grosse crainte autour de Leonardo Balerdi !

Balerdi ne cache pas son envie de briller lors de ce Classique et d’offrir aux supporters marseillais un exploit retentissant. « On va là-bas pour gagner, pour savoir où on en est. J’aimerais gagner là-bas pour la deuxième fois », a-t-il ajouté le défenseur central et capitaine de l’OM, en référence à la victoire historique de l’OM au Parc en 2020 (0-1).

Lisez aussi : Mercato OM : Une signature majeure facilitée par Leonardo Balerdi

Le défi est immense. Depuis le début de la saison, le PSG domine le championnat avec 19 victoires et 5 matchs nuls en 24 journées. Aucun club n’a réussi à faire chuter les Parisiens, qui semblent filer tout droit vers un nouveau sacre. Mais l’Olympique de Marseille veut croire en ses chances. Le match aller, perdu 3-0 au Vélodrome, avait été joué à un moment où Balerdi et Marseille étaient encore en pleine reconstruction.

Lisez aussi : OM-PSG : Une humiliation dans les vestiaires qui choque Marseille

Cette fois, les Phocéens espèrent montrer un autre visage et prouver qu’ils peuvent rivaliser avec le leader incontesté du championnat. Au-delà du défi sportif, ce PSG-OM promet d’être électrique. La rivalité entre les deux clubs est toujours aussi intense, et les Marseillais rêvent de frapper un grand coup dans la course à l’Europe.

Lisez aussi : OM : Luis Henrique envoie un avertissement clair au PSG !

Une victoire au Parc des Princes marquerait un tournant dans leur saison et enverrait un message fort à leurs concurrents. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers sont prêts à en découdre. Reste à savoir s’ils réussiront à faire chuter le PSG sur ses terres. Réponse le 16 mars.