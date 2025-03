ASSE : Saint-Etienne se renforce, trois retours clés pour la lutte pour le maintien

À neuf journées de la fin du championnat, l’ASSE est plus que jamais engagée dans la bataille pour le maintien en Ligue 1. Actuellement 17e, le club stéphanois peut toutefois compter sur trois retours majeurs pour espérer se sauver.

ASSE : Ben Old, Maçon et Moueffek, des retours qui changent tout pour Saint-Etienne

Longtemps privés d’Yvann Maçon et d’Aïmen Moueffek, les Verts retrouvent enfin deux éléments clés de leur effectif. Leurs absences ont pesé lourd dans la saison des Stéphanois, mais leur retour pourrait changer la donne. Face au Havre, Maçon a démontré qu’il était déjà prêt à redevenir un atout majeur. Percutant sur son couloir, il a été à l’origine du but de Lucas Stassin. Son dynamisme et son apport offensif apportent une nouvelle dimension au jeu des Verts.

De son côté, Aïmen Moueffek a été tout aussi décisif. Sa présence au milieu de terrain a apporté de la stabilité et de l’équilibre à l’équipe. Passeur décisif contre Rennes, il a prouvé qu’il pouvait être le détonateur des actions dangereuses de l’ASSE. En plus du retour de Maçon et Moueffek, Saint-Étienne pourra également compter sur Ben Old. Absent depuis octobre 2024 à cause d’une blessure à l’entraînement, le jeune milieu offensif est enfin prêt à faire ses débuts sous le maillot vert.

Sa créativité et sa capacité à casser les lignes pourraient être des atouts précieux dans cette dernière ligne droite. Son retour tombe à point nommé pour un collectif en quête de solutions offensives. Avec Old dans l’effectif, l’ASSE gagne une option supplémentaire pour dynamiser son jeu et surprendre ses adversaires. Avec seulement quatre points d’écart entre le 14e (Nantes) et le 17e (Saint-Étienne), la lutte pour rester en Ligue 1 est plus serrée que jamais.

Chaque match sera décisif, et la moindre amélioration peut faire basculer la balance. Le retour de ces trois joueurs apporte un souffle nouveau à l’AS Saint-Etienne. Leur expérience et leur talent pourraient bien être la clé pour permettre aux Verts de décrocher leur maintien. En retrouvant des cadres et en intégrant un nouvel élément prometteur, Saint-Étienne se donne les moyens d’espérer un dénouement heureux.