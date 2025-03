ASSE : Un match crucial à Montpellier, avec un avantage surprise pour Saint-Etienne ?

L’ASSE sera certes privée de ses supporters contre le Montpellier HSC au stade de la Mosson dimanche (17h15), mais peut se réjouir des nombreuses absences au sein de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Cependant, Saint-Étienne devra se méfier des Montpelliérains qui sont dos au mur.

ASSE et MHSC, deux équipes mal en point !

L’ASSE et le Montpellier Hérault Sport Club s’affrontent dans un duel de relégables, lors de la 26e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont en difficulté avant cette confrontation. L’AS Saint-Etienne est 17e, tandis que le MHSC est 18e et dernier du classement. Les Verts et la Paillade possèdent les pires défenses et les pires attaques du championnat.

Lisez aussi : Duel de relégables, l’ASSE se met en ordre de bataille avant Montpellier

Les Stéphanois ont encaissé 57 buts et en ont marqué 25, tandis que les Montpelliérains ont encaissé 59 buts pour seulement 21 inscrits en 25 journées. L’équipe ligérien est sur un série de 9 matchs sans victoire (5 défaites et 4 nul nuls précisément), tandis que celle de l’Hérault reste sur 6 défaites consécutives.

Saint-Etienne privée de ses supporters, Montpellier HSC diminué !

Si l’ASSE sera privée de ses supporters, interdits de déplacement dans l’Hérault, l’équipe de Montpellier est, elle, décimée. À trois jours de ce match crucial pour le maintien dans l’élite, Midi Libre confirme l’absence de sept joueurs. En plus de Jordan Ferri, suspendu, Becir Omeragic, Christopher Jullien, Nikola Maksimovic, Enzo Tchato, Axel Gueguin et Yanis Issoufou sont toujours blessés et indisponibles pour affronter les Verts.

Lisez aussi : Le match capital entre l’ASSE et Montpellier classé à haut risque !

Touché aux adducteurs et indisponible depuis fin janvier, Issiaga Sylla a repris l’entraînement collectif mardi, d’après le journal régional. Cependant, sa présence dans le groupe de Montpellier face à l’AS Saint-Etienne est encore incertaine.

L’ASSE peut-elle profiter des absences au sein de l’équipe de Gasset ?

L’équipe de Jean-Louis Gasset sera évidemment diminuée en raison de toutes ces absences, ce qui constitue une bonne nouvelle pour son adversaire stéphanois. Cependant, l’équipe d’Eirik Horneland n’aura pas la partie facile pour autant.

Elle affrontera des Montpelliérains qui joueront avec détermination pour leur survie dans la course au maintien. L’ASSE a d’ailleurs été informée par sa recrue Maxime Bernauer de l’état d’esprit avec lequel Montpellier abordera ce duel de relégables.