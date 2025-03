ASSE : Défense en berne, attaque muette, la double peine que subit Saint-Etienne

Rien ne va plus pour l’ASSE, engluée dans les profondeurs du classement de Ligue 1. Avec une défense aux abois et une attaque en manque d’inspiration, Saint-Etienne cumule les difficultés. Face à Montpellier ce dimanche, ils doivent impérativement réagir.

ASSE : D’énormes marges de progression pour Saint-Etienne dans la course au maintien

Si l’AS Saint-Étienne occupe une place inquiétante au classement, c’est en grande partie à cause de sa défense défaillante. Avec 57 buts encaissés en 25 matchs, les Verts affichent une moyenne de 2,28 buts concédés par rencontre. Un chiffre alarmant qui illustre les difficultés du club à contenir les assauts adverses. Cette fébrilité défensive est le fruit de plusieurs facteurs.

Lisez aussi : ASSE : Sans supporters, Saint-Etienne doit relever deux gros défis à Montpellier

Le club du Forez peine à dégager une charnière centrale stable, et enchaîne les combinaisons sans trouver de réelle solidité. Ensuite, le manque d’agressivité dans les duels et les erreurs individuelles récurrentes coûtent cher à l’équipe. À cela s’ajoute une incapacité à défendre en bloc, laissant trop d’espaces aux adversaires, qui n’ont aucun mal à trouver des brèches. Face à Montpellier, Saint-Etienne défiera l’autre pire défense du championnat, ce qui promet une rencontre à haut risque où chaque erreur pourrait être fatale.

Lisez aussi : ASSE : Le match capital entre Saint-Etienne et Montpellier classé à haut risque !

Si la défense inquiète, l’attaque n’offre pas plus de motifs de satisfaction. Avec seulement 25 buts inscrits, les Verts affichent l’un des pires bilans offensifs de Ligue 1. Ce manque d’efficacité devant le but est un problème majeur, qui empêche Saint-Étienne de concrétiser ses temps forts. Le problème ne se limite pas seulement à un manque de réalisme. L’équipe éprouve de grandes difficultés à se procurer des occasions franches.

Lisez aussi : Matchs de ASSE : Sprint final, la tension monte à Saint-Etienne avant Montpellier

Les Expected Goals (xG) montrent que l’ASSE est loin de la moyenne du championnat, prouvant un déficit de créativité et de percussion offensive. Trop souvent, les actions stéphanoises manquent de tranchant, les transmissions sont approximatives, et les attaquants peinent à se démarquer dans les bonnes zones.

Lisez aussi : ASSE : Les penalties coûtent cher à l’AS Saint-Etienne, les Verts tirent l’alarme

Pour espérer s’en sortir, Saint-Étienne devra impérativement améliorer son animation offensive, en trouvant des solutions pour mieux alimenter ses attaquants et surprendre les défenses adverses. Dans ce marasme, quelques individualités tentent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu. Irvin Cardona et Lucas Stassin sont les joueurs les plus décisifs, avec une implication offensive régulière. Mais cela reste insuffisant pour compenser les lacunes globales de l’équipe.

Lisez aussi : L’ASSE en difficulté dans les confrontations directes, l’opération maintien vire au fiasco ?

L’ASSE doit impérativement trouver un leader capable de dynamiser le jeu offensif et d’apporter un supplément d’âme. Eirik Horneland devra faire des choix forts pour relancer son équipe et éviter une descente qui semble de plus en plus probable. Le déplacement à Montpellier est déjà un tournant. Un faux pas supplémentaire et la situation des Verts pourrait devenir irrémédiable.