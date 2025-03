OM : Patrice Evra pas très optimiste pour Marseille !

Terminé le PSG bling-bling avec une juxtaposition de joueurs stars. Le club de la capitale, qui va croiser l’OM, est désormais une équipe, et c’est Patrice Evra, ancien Marseillais, qui le dit. Cela n’augure rien de bon pour le club phocéen.

Patrice Evra ne donne pas cher de la peau de l’OM face au PSG

La rivalité OM-PSG aurait voulu que Patrice Evra pronostique une victoire du club phocéen pour le prochain match Paris-Marseille de ce week-end, mais non. L’ancien joueur de Manchester United est resté lucide en annonçant des heures difficiles pour l’Olympique de Marseille, qui va affronter l’une des meilleures équipes d’Europe dimanche au Parc des Princes.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a montré un visage que lui déniaient jusqu’ici certains spécialistes du foot. Le club de la capitale a franchi un palier important dans la construction de son projet sportif, et le match de Ligue des champions face à Liverpool en a été la preuve. Mené 0-1 au match aller au Parc des Princes et en mauvaise posture pour une qualification, le PSG s’est rebiffé à Anfield, où il a arraché une victoire historique face à Liverpool FC. Outre la qualité de jeu qui lui a permis de dominer la rencontre, Paris a décroché la victoire grâce à un grand Gianluigi Donnarumma, impérial lors de la séance de tirs au but.

C’est ce même Paris Saint-Germain qu’affronteront les joueurs de l’Olympique de Marseille. Interrogé sur la rencontre à venir, Patrice Evra n’a pas manqué de marquer son admiration pour l’écurie de Luis Enrique. Il a déclaré sur RMC Sport être admiratif de l’entraîneur parisien. « Il va jusqu’au bout de ses idées », dit-il, avant de s’émerveiller de ce qu’a fait l’espagnol avec Ousmane Dembélé, un joueur au talent immense, mais qui n’arrivait pas à se montrer régulier sur une saison.

Pour Pat, « Paris n’est plus affaibli et ne va pas louper ce match », un message clair à l’OM, qui doit savoir à quoi s’attendre, malgré la magie du foot qui rend tout imprévisible.