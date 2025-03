Coup de théâtre au PSG : C’est terminé entre Marquinhos et le Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait être en train de disputer sa dernière saison sous le maillot du PSG. Des rumeurs de plus en plus insistantes annoncent la fin de la belle histoire entre le défenseur central brésilien et le Paris SG.

Mercato PSG : Marquinhos sur le départ ? Le Paris SG ouvre la porte

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est aujourd’hui le joueur le plus capé du Paris Saint-Germain sous l’ère qatarie. Mais l’international brésilien de 30 ans pourrait prochainement faire ses adieux à son club de coeur pour un nouveau projet à l’étranger. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants parisiens n’excluent pas de vendre Marquinhos lors du prochain mercato estival.

Le média francilien explique même que le Paris SG « s’est déjà mis en quête d’un défenseur central droit pour la saison prochaine afin de pallier un possible départ de Marquinhos. » Désormais engagé dans une politique de rajeunissement de son effectif, le PSG a fait venir des joueurs comme Willian Pacho (23 ans) et Lucas Beraldo (21 ans), qui sont appelés à prendre progressivement la relève dans la charnière centrale. Le nom d’Ibrahima Konaté de Liverpool revient avec insistance ces derniers mois.

Ainsi, le club de la capitale française, longtemps opposé à un départ de Marquinhos, serait à présent prêt à écouter les offres pour son éventuel transfert. Surtout qu’un cador de Premier League serait déjà prêt à faire une belle offre pour s’offrir ses services cet été.

Marquinhos comme Thiago Silva après le Paris SG ?

En cas de départ du Paris Saint-Germain dans quelques mois, Marquinhos devrait revenir dans un autre grand club européen. Placé dans le collimateur du FC Barcelone, Manchester United et de Chelsea, le capitaine des Rouge et Bleu est également cité en Arabie saoudite et au Qatar. Mais selon L’Équipe, les Blues semblent avoir une longueur d’avance dans ce dossier.

Capable de s’aligner sur les émoluments du Brésilien, Chelsea pourrait faire une belle offre au Paris SG pour le récupérer cet été. À l’instar de son compatriote Thiago Silva, qui a quitté le PSG à l’issue de son contrat en 2020 pour rejoindre Stamford Bridge, Marquinhos pourrait lui aussi débarquer à Londres dans quelques mois. Le site spécialisé Transfermarkt évalué le natif de Sao Paulo à 40 millions d’euros.