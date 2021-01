PSG : Polémique, Leonardo répond au tacle de Thiago Silva

Publié le 18 janvier 2021 à 21:49

Laissé libre par le PSG en août dernier, après la finale de la Ligue des champions, Thiago Silva s’est engagé avec Chelsea, jusqu’en juin 2021. Mais depuis son départ du Paris Saint-Germain, il ne digère pas la décision de Leonardo, qui a refusé de prolonger son bail.

PSG : Thiago Silva en veut à Leonardo de l'avoir poussé dehors

En fin de contrat au PSG en août 2020, à l’issue du ‘’Final 8’’, Thiago Silva n’a pas été retenu. Leonardo l’a laissé filer librement, après huit saisons consécutives à Paris (2012-2020). Le défenseur central souhaitait pourtant prolonger son aventure au sein du club de la capitale, surtout après la finale perdue contre le Bayern Munich à Lisbonne, en Ligue des champions. Libre de tout engagement, il a déposé ses valises à Chelsea où il est un titulaire indiscutable dans l’équipe dirigée par Frank Lampard. Mais le Brésilien est parti avec une rancoeur. Il en veut à son compatriote Leonardo pour le traitement subi.

« Leonardo ? C’est la chose la plus triste à mon avis », avait-il martelé dans le Canal Football Club sur Canal+, en décembre 2020. « La tristesse, c'est que je suis le capitaine qui a le plus gagné de titres avec le PSG, et je suis sorti par la porte de derrière, pas par la grande porte. Ils ont dit deux ou trois mois avant (la fin de la Ligue des champions ndlr) que je ne faisais pas partie du projet », a regretté Thiago Silva lors du mercato estival dernier, tout en admettant que c’est grâce au Directeur sportif du PSG qu’il avait évolué à l'AC Milan, puis au Paris SG.

« Leo a passé six ou sept ans avec moi, cela veut dire qu'il pouvait me connaître un peu plus. Et c'était le contraire », a martelé l’ex-capitaine des Parisiens. Ce dernier avait vu son contrat prolongé de deux mois de juin à août 2020, afin de lui permettre de disputer le tournoi final au Portugal. « Leonardo m’a répondu que le club n’irait pas au-delà de ces deux mois. Ce serait deux mois (de prolongation, ndlr) et rien d’autre. Il a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d’ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l’histoire du PSG », avait rappelé l’arrière de 36 ans, dans France Football.

L'ex-capitaine du Paris SG « était au bout de quelque chose »

Ce lundi, Leonardo a répondu à Thiago Silva dans l’hebdomadaire à paraitre mardi. « Thiago, c’est moi qui le fais venir du Fluminense au Milan où j’étais dirigeant. Six mois après, je suis sur le banc et je lui donne les clés de la défense, avec Nesta. Je l’ai fait ensuite venir au PSG où il est devenu un des meilleurs défenseurs au monde. J’ai été son plus grand admirateur tout au long de sa carrière », a-t-il rappelé. Cependant, il a décidé de ne pas prolonger son contrat parce que : « il était arrivé au bout de quelque chose », selon le dirigeant brésilien des Rouge et Bleu. « Certains trucs se sont passé la saison passée que je n’ai pas aimés. Il les connaît parce qu’on en a parlé ensemble », a-t-il justifié.













Par ALEXIS