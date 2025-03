Mercato PSG : Le Paris SG dégaine 20 M€ pour un gardien de but, Donnarumma répond cash !

L’arrivée de Matvey Safonov au PSG pour 20 M€ aurait pu semer le doute dans l’esprit de Gianluigi Donnarumma. Pourtant, le gardien italien et son entourage ont rapidement clarifié la situation : il n’a aucune intention de quitter Paris.

Mercato PSG : Une nouvelle concurrence pour Donnarumma, mais pas de panique

Depuis son arrivée en 2021, Donnarumma a dû gérer la concurrence avec Keylor Navas avant de s’imposer comme titulaire indiscutable. Mais l’été dernier, le PSG a recruté Matvey Safonov, un choix qui aurait pu être perçu comme une remise en question du statut de l’Italien. Pourtant, son agent Enzo Raiola a tenu à rassurer : « C’est normal pour un grand club comme le PSG d’avoir plusieurs gardiens de haut niveau. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une saison », a-t-il expliqué.

Malgré ce renfort, Gianluigi Donnarumma reste serein et attaché au projet parisien. Son agent a confirmé que l’Italien souhaite prolonger son contrat avec le club de la capitale. « On prend le temps qu’il faut. On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c’est de prolonger à Paris », a affirmé l’agent du gardien de but italien à L’Equipe.

Alors que le PSG mise sur la stabilité et la profondeur d’effectif, Donnarumma ne voit pas cette concurrence comme une menace. Bien au contraire, il semble prêt à relever le défi et à s’inscrire dans la durée avec Paris. Reste à voir quand le club officialisera sa prolongation, mais une chose est sûre : le portier italien ne compte pas plier bagage de sitôt et veut bien écrire l’histoire.