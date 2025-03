PSG : Panique au Paris SG, un désastre évité!

Le PSG a frôlé la catastrophe en Ligue des Champions avant de réussir une qualification inespérée pour les quarts de finale. En interne, la direction du club a connu des sueurs froides cet hiver face à une possible élimination prématurée aux conséquences désastreuses.

Le PSG miraculé en Ligue des Champions, tout un projet sauvé

Tout aurait pu basculer pour le Paris SG en phase de groupes de la Ligue des Champions. Longtemps en difficulté, le club de la capitale a failli voir son parcours européen s’arrêter bien plus tôt que prévu. Pourtant, contre toute attente, les Parisiens ont su relever la tête pour arracher une qualification en huitièmes, avant de réaliser un exploit face à Liverpool pour atteindre les quarts de finale.

Après une défaite frustrante au Parc des Princes, Luis Enrique et ses hommes sont allés chercher une qualification héroïque à Anfield, en s’imposant 1-0 avant de triompher aux tirs au but. Mais cette qualification, saluée par les supporters et les observateurs, ne doit pas faire oublier l’état d’alerte qui régnait au sein du club il y a quelques mois.

Daniel Riolo a révélé sur RMC Sport l’ampleur de la panique qui s’était emparée des dirigeants parisiens à la fin de l’année 2024.

« En décembre, c’était la panique à bord partout. À l’intérieur du club, il y avait beaucoup d’inquiétudes », a expliqué le journaliste. En effet, une élimination dès la phase de poules aurait constitué un véritable désastre sportif et financier pour le club, mettant en péril son projet à court et moyen terme. Les interrogations étaient alors nombreuses en interne.

« Crois moi, il y avait des questions qui se posaient début décembre sur où est-ce qu’on sera au mois de janvier et qu’est-ce qui se passe pour la politique sportive du club si jamais ça tourne mal contre City. L’histoire du foot ça va très vite », a révélé Riolo. Finalement, le PSG a su redresser la barre au meilleur des moments. La qualification en quarts de finale face à Aston Villa replace le club dans une dynamique positive.

Luis Enrique, critiqué en début de saison, a su prouver qu’il avait les épaules pour mener son groupe vers les sommets. Cette frayeur passée pourrait même servir de leçon au Paris Saint-Germain, qui sait désormais à quel point la frontière entre le succès et l’échec est mince en Ligue des Champions. Une chose est sûre : l’équipe parisienne ne voudra plus revivre un tel scénario.