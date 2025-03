Ligue des Champions : Donnarumma héroïque, le PSG écarte Liverpool et file en quart

Le PSG a réussi un exploit retentissant à Anfield en éliminant Liverpool après une séance de tirs au but irrespirable. Gianluigi Donnarumma, impérial, a été le grand artisan de cette qualification, offrant à Paris une place en quart de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG revient de loin et sort Liverpool de la Ligue des Champions

Après la défaite 0-1 au Parc des Princes, le PSG devait impérativement l’emporter pour espérer se qualifier. Dès les premières minutes, Liverpool a imposé un pressing intense, avec Mohamed Salah en chef d’orchestre. Mais contre toute attente, ce sont les Parisiens qui ont frappé les premiers. Sur une action bien construite, Nuno Mendes a trouvé Dembélé, qui a décalé Barcola sur la droite. Son centre tendu a provoqué une erreur de Konaté, qui permet à Dembélé de conclure sans trembler (12e, 0-1).

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique dévoile sa stratégie pour renverser Liverpool à Anfield

Boosté par cette ouverture du score, Paris a poursuivi ses efforts. Dembélé et Kvaratskhelia se sont illustrés, mais sans concrétiser leurs occasions. Dès le retour des vestiaires, Liverpool a accéléré le rythme. Szoboszlai a cru égaliser, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Alexander-Arnold a ensuite testé Donnarumma avec une frappe puissante, repoussée avant de heurter le poteau (53e). Luis Diaz et Salah ont multiplié les tentatives, mais le portier italien s’est montré intraitable, en multipliant les arrêts décisifs.

Lisez aussi : Liverpool-PSG : Luis Enrique, les dernières confidences avant le choc

Paris a souffert en fin de match, à l’image du match aller, mais a tenu bon jusqu’aux prolongations. Malgré une ultime tentative de Salah, stoppée par Nuno Mendes (115e), aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage avant la séance de tirs au but. Lors de la séance fatidique, Donnarumma a une nouvelle fois été le héros. Darwin Nunez et Curtis Jones ont manqué leurs tentatives, offrant au PSG une victoire précieuse.

Lisez aussi : Mercato PSG : Donnarumma joue gros à Liverpool, Chevalier en embuscade

Les Parisiens se qualifient donc pour les quarts de finale sur un dernier tir réussi de Désiré Doué, où ils devraient retrouver le vainqueur du match entre Aston Villa et Bruges. Le duel face au club anglais pourrait marquer des retrouvailles avec Unai Emery, ancien entraîneur parisien, désormais à la tête d’Aston Villa. Quoi qu’il en soit, le PSG a frappé un grand coup à Anfield et peut désormais rêver plus grand.