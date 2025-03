Mercato OM : Deal conclu entre Adrien Rabiot et Pablo Longoria à Marseille ?

Adrien Rabiot va bientôt trancher pour son avenir à Marseille. Le milieu de terrain français et les dirigeants de l’OM vont entamer des négociations dans les prochains mois pour une prolongation de son contrat.

Mercato OM : Adrien Rabiot va-t-il rester à Marseille ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille en septembre dernier, le milieu de terrain Adrien Rabiot est rapidement devenu un élément moteur et un véritable leader au sein de l’équipe phocéenne. En 22 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison, l’ancien joueur du PSG a déjà inscrit 6 buts et délivré une passe décisive.

Lire aussi : PSG-OM : Adrien Rabiot tendu pour son retour au Parc des Princes ? La réponse cash de Marseille

Son contrat actuel le lie au club phocéen jusqu’en juin 2026, mais l’OM, pleinement satisfait de ses performances et de son impact, envisage de prolonger son bail. L’international français devra prendre une décision dans les prochains mois.

Lire aussi : PSG-OM : Adrien Rabiot au cœur d’une grosse polémique avant le Classique

Adrien Rabiot pourrait accepter l’offre de prolongation que les dirigeants marseillais devraient lui soumettre. Épanoui dans la cité phocéenne, il pourrait poursuivre l’aventure sur la Canebière. Une clause libératoire, fixée à 10 millions d’euros et incluse dans son contrat, pourrait aussi ouvrir la porte à un départ. Une somme susceptible d’attirer de nombreux prétendants.

Lire aussi : Adrien Rabiot à l’OM : Révélations sur un été agité et un choix tardif

Concernant la proposition de prolongation, aucune discussion concrète n’a encore eu lieu entre Adrien Rabiot et les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, selon les informations de RMC. La direction de l’OM prévoit d’entamer les négociations au mois d’avril, une période où le classement de l’équipe en Ligue 1 sera plus clair. La qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions sera un argument de poids pour convaincre Adrien Rabiot de rester à Marseille.