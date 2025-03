PSG-OM : Adrien Rabiot tendu pour son retour au Parc des Princes ? La réponse cash de Marseille

Adrien Rabiot s’apprête à retrouver le Parc des Princes, mais cette fois sous les couleurs de l’OM. Un moment symbolique pour l’ex-Titi parisien, mais du côté de Marseille, on assure que cela ne perturbera en rien sa concentration.

PSG-OM : Un retour sous haute tension au Parc des Princes pour Adrien Rabiot ?

Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a longtemps été un enfant du Parc des Princes. Son départ mouvementé en direction de la Juventus et son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été ont fait couler beaucoup d’encre. Face à l’accueil hostile que lui réserveront sûrement les supporters parisiens, le milieu de terrain pourrait-il être affecté ?

Lisez aussi : PSG-OM : Grosse inquiétude pour Adrien Rabiot, des tensions en vue

Pour Roberto De Zerbi, son entraîneur, il n’y a aucun doute : Rabiot est prêt à affronter cette pression. « J’aime tout de lui, il n’a rien à prouver contre le PSG, sa carrière le fait pour lui, que ce soit en club et en sélection. Il veut bien faire et jouer au mieux ce match, mais comme tout le monde », affirme le coach marseillais. Selon lui, le joueur de 29 ans aborde ce match comme n’importe quel autre, avec professionnalisme et ambition.

Lisez aussi : PSG-OM : Adrien Rabiot au cœur d’une grosse polémique avant le Classique

Selon le technicien italien, l’ancien de la Juventus n’a jamais douté de son choix de rejoindre le club phocéen. « Il voulait venir à l’OM à tout prix et cela démontre la grandeur de sa personnalité », a-t-il assuré. Valentin Rongier a lui aussi tenu à balayer toute inquiétude. « On a discuté un peu avec lui, forcément. Soit il le cache bien, soit ça ne l’affecte pas trop. On n’a pas senti un Adrien différent des autres semaines », assure le milieu de terrain.

Lisez aussi : PSG – OM : Adrien Rabiot enflamme le Classique avec un geste provocateur !

« Ce n’est pas lui qui monte au Parc des Princes, c’est nous tous. S’il se passe quoi que ce soit, c’est toute l’équipe qui sera touchée. On est une famille. Ce sera un retour particulier pour lui, ce sera hostile, il faudra être à ses côtés », a ajouté Rongier. Un message clair : Marseille se présente au Parc en bloc, prêt à défendre son coéquipier. Dimanche soir, les projecteurs seront braqués sur Rabiot. Reste à voir s’il parviendra à répondre sur le terrain face à son club formateur.