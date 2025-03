RC Lens-Stade Rennais : Les ultras s’attaquent à Brice Samba et Seko Fofana avec une banderole choc

Brice Samba et Seko Fofana ont eu droit à un accueil bien particulier lors de la rencontre entre le RC Lens et le Stade Rennais. Les supporters du RCL ont exprimé leur mécontentement, avant le match, en déployant une banderole virulente à l’encontre de leurs deux anciens joueurs.

RC Lens-Stade Rennais : Des accusations virulentes contre Brice Samba et Seko Fofana

Dès l’entrée des joueurs sur le terrain, les ultras lensois ont affiché leur colère avec un message accusateur à l’encontre de Brice Samba et Seko Fofana. La banderole portait l’inscription suivante : « Un »capitaine » qui lâche le groupe en pleine saison, (un) actionnaire qui joue pour un autre club, le football moderne nous donne la gerbe ! ». Ce message visait Samba, parti au Stade Rennais durant le mercato hivernal, ainsi que Fofana, suspendu pour ce match et qui était actionnaire du RC Lens quand il rejoignait les Bretons.

Les supporters se sentent trahis par ces départs en plein milieu de la saison. Samba, l’un des piliers du club, a quitté Lens pour rejoindre les rangs rennais, et Fofana, bien que suspendu, reste lié au club d’une manière peu appréciée par les ultras. La situation a exacerbé la frustration des fans, qui ont exprimé leur désaveu de manière forte, symbolisant leur ras-le-bol face aux choix des joueurs et au football moderne.

En plus de cette banderole, les ultras lensois ont également protesté contre les récentes décisions du ministère de l’Intérieur concernant la dissolution d’associations de supporters. Les messages « Dissolutions : vos décisions mèneront au chaos à l’unisson » et « Dissolutions : à vouloir l’ordre, vous aurez l’anarchie » ont été brandis en soutien aux groupes de supporters de Saint-Étienne, Nantes, Paris FC, et Strasbourg.

Cette manifestation de mécontentement montre que les supporters du RC Lens, au-delà de leurs préoccupations liées à leur équipe, sont également mobilisés contre les répressions dont sont victimes leurs homologues ailleurs en France.