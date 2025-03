Le PSG innove pour la réception de l’OM au Parc des Princes !

Dimanche, le PSG s’apprête à affronter l’OM dans un Classique qui s’annonce bouillant. Pour cet événement, le club dévoile un maillot inédit en collaboration avec la marque streetwear Born x Raised, qui promet de marquer les esprits.

PSG : Une collaboration surprenante avec Born x Raised pour affronter l’OM

Ce choc au Parc des Princes ne sera pas seulement sportif, il sera aussi stylistique. Pour cette rencontre, le PSG a choisi de collaborer une nouvelle fois avec la marque de streetwear californienne Born x Raised, un partenariat qui a déjà fait ses preuves l’an passé. Ce maillot inédit s’inscrit dans un style unique mêlant sport et mode urbaine, pour ainsi attirer les fans de football et de streetwear.

À l'occasion de #PSGOM ce dimanche, le Paris Saint-Germain et Born x Raised, marque iconique de Los Angeles, s’unissent une nouvelle fois pour proposer un flocage inédit et collector. ⤵️#LeClassique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 14, 2025

Le flocage du maillot est la véritable star de cette nouvelle tunique. Inspiré par l’univers gothique et urbain de Los Angeles, le Paris SG opte pour une typographie épurée et droite, loin des arcs de cercle traditionnels. Ce choix audacieux redonne un caractère brut à la tenue, avec un style résolument underground qui séduit déjà les collectionneurs et les fans du genre.

Les supporters parisiens auront également leur chance de porter ce maillot exclusif. Une édition limitée est disponible à la vente, avec des versions floquées “Paris” ou personnalisées avec les noms de joueurs phares comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, et Achraf Hakimi. Les passionnés de mode et les collectionneurs n’auront qu’une seule option : se précipiter pour en obtenir un exemplaire !