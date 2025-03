PSG-OM : Le Paris SG prend des mesures, sécurité maximale et appel au fair-play avant le Classique 

À l’approche du très attendu Classique contre l’OM, le PSG renforce son dispositif de sécurité et appelle ses supporters à la retenue. L’objectif est clair : éviter tout débordement en tribunes au Parc des Princes et préserver l’image du club.

PSG-OM : Un appel au fair-play pour éviter les sanctions

Conscient des tensions entourant chaque duel entre le PSG et l’OM, le club parisien a diffusé plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour encourager ses supporters à faire preuve de respect. « Quand on est supporter, on encourage, on soutient. Sans insulter. Sans exclure. Sans stigmatiser », peut-on lire dans une campagne de sensibilisation initiée par le club. Après la qualification historique à Anfield en Ligue des champions, le PSG veut maintenir une image positive et éviter tout incident qui pourrait conduire à de lourdes sanctions.

Quand on est supporter, on encourage, on soutient. Sans insulter. Sans exclure. Sans stigmatiser. #SupportersSupportons 🔴🔵 pic.twitter.com/ZDhpxADElz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2025

Le Parc des Princes sera scruté de près, notamment concernant les chants en tribunes. Déjà sanctionné cette saison pour des chants homophobes, le club francilien ne veut prendre aucun risque supplémentaire. Classé à haut risque par les autorités (5 sur une échelle de 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme), le Classique sera encadré par un dispositif de sécurité conséquent. Plusieurs centaines de forces de l’ordre seront mobilisées pour sécuriser l’événement et prévenir tout incident.

Comme lors du match aller au Vélodrome, les supporters marseillais ne seront pas autorisés à faire le déplacement au Parc des Princes. Une mesure qui s’inscrit dans le principe de réciprocité appliqué par les autorités depuis plusieurs saisons pour limiter les affrontements entre ultras des deux camps. Ce PSG-OM ne se joue pas uniquement sur le terrain. Avec Paris leader et Marseille son premier poursuivant, l’enjeu sportif est énorme.

La rivalité historique entre les deux clubs ajoute une pression supplémentaire, d’où la vigilance accrue des pouvoirs publics. Le Paris Saint-Germain, qui souhaite éviter de nouvelles sanctions et préserver l’ambiance du Parc des Princes, compte sur le civisme de ses supporters pour faire de ce Classique une fête du football et non une source de polémique. Reste à voir si l’appel au calme sera entendu.