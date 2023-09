Après avoir humilié l'OM (4-0), dimanche soir, plusieurs joueurs du PSG se retrouvent dans le collimateur de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

PSG : Plusieurs joueurs du Paris SG ont insulté l’OM

Durant les festivités de leur large succès de la sixième journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille (4-0), plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain se sont laissés aller dans la manifestation. En effet, devant la tribune Auteuil, avec un Warren Zaïre-Emery en maître d’orchestre avec mégaphone en mains, les hommes de Luis Enrique ont scandé des « Marseille nique ta mère », notamment Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa et Randal Kolo Muani. Ce lundi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réclamé une fermeté absolue face à une telle situation.

Amélie Oudéa-Castéra réclame une tolérance zéro contre les joueurs du PSG

En marge du Classique remporté par le Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (4-0) dimanche en Ligue 1 au Parc des Princes, des supporters parisiens ont entonné des chants homophobes en visant les Marseillais. Quelques heures après le match, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a réagi sur les réseaux sociaux. La femme politique regrette ces chants haineux et homophobes et promet des sanctions, en assurant aussi que la commission de discipline a été saisie.

« Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades », écrit Amélie Oudéa-Castéra avant d’annoncer des sanctions à venir pour les auteurs de ces chants.

« Je me suis assurée dès hier soir qu'une réponse ferme soit apportée. La commission de discipline de la LFP est désormais saisie. J'invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu'ils soient sortis des stades. Grâce au dispositif que nous avons proposé et fait adopter dans la loi du 19 mai dernier avec Eric Dupond-Moretti, une fois la justice saisie, les interdictions de stade pour des faits d’une telle gravité vont devenir systématiques. Notre message est clair : fermeté absolue contre l’inadmissible. Et le combat commun de toutes les parties prenantes va s’intensifier », ajoute la collaboratrice d’Emmanuel Macron.